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Posted 15 января 2013, 05:42

Published 15 января 2013, 05:42

Modified 17 сентября 2022, 13:18

Updated 17 сентября 2022, 13:18

В час пик в Благовещенске столкнулись 5 автомобилей

15 января 2013, 05:42
Сюжет
Происшествие
Предполагаемый виновник аварии и его пассажир погибли

БЛАГОВЕЩЕНСК. 15 января. ВОСТОК-МЕДИА — Страшная авария сегодня утром на въезде в Благовещенск у села Владимировка унесла жизни двоих амурчан, еще двое травмированы. Трагедия случилась приблизительно в 8 часов, когда еще было темно. Столкнулись сразу 5 автомобилей.

По данным амурского управления ГИБДД, водитель Toyota, направлявшийся в областной центр, предположительно выехал на полосу встречного движения для обгона. В результате лобового столкновения он сам и его пассажир погибли. Двое пострадавших – из других машин. Один из раненных от помощи медиков отказался, другого с более серьёзными травмами доставили в больницу.

Движение транспорта на этом участке в результате происшествия с утра было затруднено. Здесь работали 5 экипажей ДПС и несколько машин реанимации.

#Денис Объедкин#Новости#Амурская область#Происшествие
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