В час пик в Благовещенске столкнулись 5 автомобилей

По данным амурского управления ГИБДД, водитель Toyota, направлявшийся в областной центр, предположительно выехал на полосу встречного движения для обгона. В результате лобового столкновения он сам и его пассажир погибли. Двое пострадавших – из других машин. Один из раненных от помощи медиков отказался, другого с более серьёзными травмами доставили в больницу.