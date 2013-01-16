Магаданский должник пытался укрыть автомобиль от ареста

ВЛАДИВОСТОК. 16 января. ВОСТОК-МЕДИА - Магаданский предприниматель, задолжавший коммунальным службам более 230 тысяч рублей, попытался укрыть от судебных приставов-исполнителей свой автомобиль.

На исполнении в Магаданском городском отделе судебных приставов № 1 УФССП России по Магаданской области находятся исполнительные производства о взыскании с гражданина К., являющегося предпринимателем, задолженности в пользу МУП МО «Посёлок Ола» «Ола-электротеплосеть», ОАО ЭиЭ «Магаданэнерго», МУП г. Магадана «Водоканал».

Получив информацию о том, что должник является индивидуальным предпринимателем, судебные приставы-исполнители выехали в офис, где он осуществляет деятельность по изготовлению и установке пластиковых окон, расположенный в поселке Ола Магаданской области, с целью проверки имущества и последующего наложения ареста.

Прибыв на место и установив принадлежность имущества должнику, представители Фемиды приступили к аресту грузового автомобиля, офисной мебели, техники и строительных материалов, а также имеющихся в наличии пластиковых окон.

Недовольный происходящим, должник решил «спасти» свой грузовик, сняв с него номера и попытавшись скрыться. Но такое поведение должника было напрасным, ведь на тот момент акт описи ареста автомобиля уже был составлен.

Продолжая попытки уйти от неминуемого расставания с собственным имуществом, должник вызвал сотрудников полиции, однако и это не помогло — прибывший по вызову наряд полиции убедился в законности происходящих исполнительных действий и отказал должнику в поддержке его необоснованных требований.

После ареста имущества, судебные приставы-исполнители предупредили должника, что из-за непогашенных долгов все изъятое имущество будет передано на реализацию в ТУ Росимущества, а вырученные от продажи деньги перечислены взыскателям в счет погашения задолженности по исполнительным производствам.

Помимо основного долга, за неисполнение решения суда в установленный срок должнику придется оплатить еще и исполнительский сбор в размере более 25 тысяч рублей, сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе УФССП России по Магаданской области.