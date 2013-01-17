Электростанции Приморской генерации надежно проходят зимний максимум

Posted 16 января 2013, 23:00
Published 16 января 2013, 23:00
Modified 17 сентября 2022, 13:18
Updated 17 сентября 2022, 13:18
ВЛАДИВОСТОК. 17 января. ВОСТОК – МЕДИА - По итогам двух недель наступившего 2013 года Владивостокская ТЭЦ-2, Артемовская ТЭЦ и Партизанская ГРЭС, которые входят в филиал «Приморская генерация» ОАО «ДГК», без сбоев проходят зимний максимум нагрузок.
Выработка электрической энергии и отпуск тепла осуществляется согласно графику, заданному Приморским региональным диспетчерским управлением (Приморский РДУ).
В настоящий момент на Владивостокской ТЭЦ-2 задействовано 13 из 14 котлоагрегатов, в том числе 8 газифицированных. На Артемовской ТЭЦ и Партизанской ГРЭС в работе находятся, соответственно, 8 и 5 котлоагрегатов.
- Позади половина календарной зимы, в том числе новогодние праздники, когда все электростанции традиционно работают в режиме повышенной готовности. Несмотря на холода, весь этот период мы прошли стабильно, без существенных замечаний, - рассказал директор филиала «Приморская генерация» Дмитрий Лебедь. – Во многом это стало возможно благодаря динамичным и своевременным поставкам всех видов топлива, отработанным этим летом в ходе совместных учений с коллегами из других ведомств, прежде всего угольщиками и газовиками.
В настоящий момент запасы топлива на всех электростанциях филиала «Приморская генерация» соответствуют нормативным показателям. Поставки топлива, в том числе газа на Владивостокскую ТЭЦ-2, осуществляются в плановых объемах, сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе филиала «Приморская генерация» ОАО «ДГК».