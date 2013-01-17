Электростанции Приморской генерации надежно проходят зимний максимум

- Позади половина календарной зимы, в том числе новогодние праздники, когда все электростанции традиционно работают в режиме повышенной готовности. Несмотря на холода, весь этот период мы прошли стабильно, без существенных замечаний, - рассказал директор филиала «Приморская генерация» Дмитрий Лебедь. – Во многом это стало возможно благодаря динамичным и своевременным поставкам всех видов топлива, отработанным этим летом в ходе совместных учений с коллегами из других ведомств, прежде всего угольщиками и газовиками.