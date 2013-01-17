vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 16 января 2013, 22:47

Published 16 января 2013, 22:47

Modified 17 сентября 2022, 13:18

Updated 17 сентября 2022, 13:18

Офис Сбербанка на ул. Ильичева, 16 во Владивостоке открылся после переформатирования

16 января 2013, 22:47
Открытие обновленного офиса стало отличным подарком для горожан

ВЛАДИВОСТОК. 17 января. ВОСТОК-МЕДИА - Еще один обновленный офис Сбербанка открылся во Владивостоке. На ул. Ильичева, 16, во Владивостоке возобновил свою работу после капитального ремонта офис банка №8635/0168 Приморского отделения №8635 Сбербанка России. Офис полностью выполнен в новом формате с применением современных интерьерных и технических решений.

– Реализуя беспрецедентную программу переформатирования дополнительных офисов, мы стремимся к максимальному удобству и комфорту предоставления банковских услуг, – поясняет заместитель управляющего Приморским отделением №8635 Сбербанка России Алексей Зарубин. – Данный офис банка всегда был очень востребован нашими клиентами, ведь это густонаселенный жилой микрорайон. Думаю, владивостокцы уже успели по достоинству оценить сделанные изменения.

В офисе банка можно оформить счет, кредит, вклад или банковскую карту, совершить денежный перевод, приобрести иностранную валюту или дорожные чеки, получать социальные выплаты и многое другое. Высокие требования к качеству банковского обслуживания прослеживаются буквально в каждом элементе нового офиса. Система электронной очереди упрощает процедуру ожидания обслуживания и автоматически направляет клиента к освободившемуся сотруднику. Универсальность операционных окон дает возможность проводить в одном окне сразу несколько операций. Собственно, и «окон» с глухими стеклянными перегородками в классическом понимании этого слова в новом офисе нет. Посетитель может свободно общаться с обслуживающим его сотрудником, ведь открытость и отсутствие любых барьеров – основные принципы построения офисного пространства.

Другое актуальное нововведение – возможность самостоятельного выполнения клиентами основных банковских операций. Круглосуточная зона самообслуживания позволяет оплачивать открывать вклады, погашать кредиты, оплачивать коммунальные услуги, налоги и штрафы, услуги детских садов и многое другое наличными и по банковской карте в банкоматах и платежных терминалах. Кроме того, прямо из зоны ожидания можно выйти в систему интернет-банкинга «Сбербанк ОнЛ@йн» с помощью специального терминала.

Для состоятельных клиентов в офисе предусмотрена специальная зона «Сбербанк Премьер». В ней продукты банка можно приобрести на особо выгодных условиях, сообщает Российское информационное агентство со ссылкой на пресс-службу Сбербанка.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика