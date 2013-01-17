Офис Сбербанка на ул. Ильичева, 16 во Владивостоке открылся после переформатирования

В офисе банка можно оформить счет, кредит, вклад или банковскую карту, совершить денежный перевод, приобрести иностранную валюту или дорожные чеки, получать социальные выплаты и многое другое. Высокие требования к качеству банковского обслуживания прослеживаются буквально в каждом элементе нового офиса. Система электронной очереди упрощает процедуру ожидания обслуживания и автоматически направляет клиента к освободившемуся сотруднику. Универсальность операционных окон дает возможность проводить в одном окне сразу несколько операций. Собственно, и «окон» с глухими стеклянными перегородками в классическом понимании этого слова в новом офисе нет. Посетитель может свободно общаться с обслуживающим его сотрудником, ведь открытость и отсутствие любых барьеров – основные принципы построения офисного пространства.