Якутию с Приморьем свяжет Томск

ВЛАДИВОСТОК. 17 января. ВОСТОК-МЕДИА - Строительство магистрального газопровода «Якутия – Хабаровск – Владивосток» начнет компания «Газпром Трансгаз Томск».

По словам генерального директора Анатолия Титова, предприятие планирует создать пять филиалов и сформировать профессиональные коллективы, организовав рабочие места для полутора тысяч человек, которые будут эксплуатировать магистральный газопровод.