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Posted 16 января 2013, 21:47

Published 16 января 2013, 21:47

Modified 17 сентября 2022, 13:18

Updated 17 сентября 2022, 13:18

Якутию с Приморьем свяжет Томск

16 января 2013, 21:47
Магистральный газопровод "Якутия - Хабаровск - Владивосток" начнет строить томская компания

ВЛАДИВОСТОК. 17 января. ВОСТОК-МЕДИА - Строительство магистрального газопровода «Якутия – Хабаровск – Владивосток» начнет компания «Газпром Трансгаз Томск».
По словам генерального директора Анатолия Титова, предприятие планирует создать пять филиалов и сформировать профессиональные коллективы, организовав рабочие места для полутора тысяч человек, которые будут эксплуатировать магистральный газопровод.

В 2012 году компания запустила в эксплуатацию производственные базы в своих Приморском, Амурском, Хабаровском филиалах, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу компании.

#Денис Объедкин#Новости#Экономика
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