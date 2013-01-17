Якутию с Приморьем свяжет Томск

Posted 16 января 2013, 21:47
Published 16 января 2013, 21:47
Modified 17 сентября 2022, 13:18
Updated 17 сентября 2022, 13:18
ВЛАДИВОСТОК. 17 января. ВОСТОК-МЕДИА - Строительство магистрального газопровода «Якутия – Хабаровск – Владивосток» начнет компания «Газпром Трансгаз Томск».
По словам генерального директора Анатолия Титова, предприятие планирует создать пять филиалов и сформировать профессиональные коллективы, организовав рабочие места для полутора тысяч человек, которые будут эксплуатировать магистральный газопровод.
В 2012 году компания запустила в эксплуатацию производственные базы в своих Приморском, Амурском, Хабаровском филиалах, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу компании.