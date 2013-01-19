Крещенские купания в ЕАО – под пристальным вниманием спасателей

БИРОБИДЖАН. 19 января. ВОСТОК-МЕДИА - Традицию окунуться в ледяную воду в период крещенских купаний ежегодно поддерживают более тысячи жителей Еврейской автономной области. В центре Биробиджана на реке Бире вырублена и специально оборудована купель для верующих. Рядом с прорубью для купания и прорубью для забора питьевой воды стоят палатки для переодевания. Отдельно для мужчин и для женщин. В одной из палаток всем желающим раздают горячую гречневую кашу и сладкий чай, чтобы согреться после погружения в ледяную крещенскую воду. Рядом с иорданями дежурят спасатели, медики, полиция.

Для обеспечения безопасности населения во время крещенских купаний сотрудники государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) провели обследование купели: была измерена толщина льда, рассчитано количество людей одновременно пребывающих на льду, были проверены ограждения по периметру и глубине, а также световое освещение (в ночное время) купели.

С 11:00 19 января до окончания купаний граждан у иордани дежурят временные посты сотрудников МЧС. Всего обеспечивают безопасность купаний более десяти спасателей.

Накануне сотрудники государственного пожарного надзора провели осмотры противопожарного состояния культовых учреждений, с церковнослужителями проведены дополнительные противопожарные инструктажи.