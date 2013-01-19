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Posted 19 января 2013, 07:50

Published 19 января 2013, 07:50

Modified 17 сентября 2022, 13:18

Updated 17 сентября 2022, 13:18

Крещенские купания в ЕАО – под пристальным вниманием спасателей

19 января 2013, 07:50
У иордани дежурят временные посты сотрудников МЧС

БИРОБИДЖАН. 19 января. ВОСТОК-МЕДИА - Традицию окунуться в ледяную воду в период крещенских купаний ежегодно поддерживают более тысячи жителей Еврейской автономной области. В центре Биробиджана на реке Бире вырублена и специально оборудована купель для верующих. Рядом с прорубью для купания и прорубью для забора питьевой воды стоят палатки для переодевания. Отдельно для мужчин и для женщин. В одной из палаток всем желающим раздают горячую гречневую кашу и сладкий чай, чтобы согреться после погружения в ледяную крещенскую воду. Рядом с иорданями дежурят спасатели, медики, полиция.
Для обеспечения безопасности населения во время крещенских купаний сотрудники государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) провели обследование купели: была измерена толщина льда, рассчитано количество людей одновременно пребывающих на льду, были проверены ограждения по периметру и глубине, а также световое освещение (в ночное время) купели.
С 11:00 19 января до окончания купаний граждан у иордани дежурят временные посты сотрудников МЧС. Всего обеспечивают безопасность купаний более десяти спасателей.
Накануне сотрудники государственного пожарного надзора провели осмотры противопожарного состояния культовых учреждений, с церковнослужителями проведены дополнительные противопожарные инструктажи.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#ЕАО
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