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Posted 21 января 2013, 02:42

Published 21 января 2013, 02:42

Modified 17 сентября 2022, 13:18

Updated 17 сентября 2022, 13:18

500-е устройство самообслуживания сдано в Амурской области

21 января 2013, 02:42
Оно установлено в Тынде

БЛАГОВЕЩЕНСК. 21 января. ВОСТОК-МЕДИА - В Благовещенском отделении Сбербанка новый рабочий год начался со знаменательного события – в офисе № 0193 в городе Тында запущено 500-е устройство самообслуживания.
С каждым месяцем парк устройств в Амурской области насыщается, что способствует более качественному предоставлению банковских услуг населению.
Теперь клиенты могут быстро и легко снять деньги, оплатить коммунальные услуги, сделать взнос наличных на карту, оплатить сотовую связь и совершить многие другие операции, не обращаясь в банк, и все это в шаговой доступности от дома.
В 2013 года Отдел удаленных каналов обслуживания Благовещенского отделения Сбербанка продолжит работу по увеличению количества устройств на территории области, чтобы удовлетворить потребности клиентов и сделать общение с банком еще удобнее.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Амурская область
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