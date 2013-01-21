500-е устройство самообслуживания сдано в Амурской области

Posted 21 января 2013, 02:42
Published 21 января 2013, 02:42
Modified 17 сентября 2022, 13:18
Updated 17 сентября 2022, 13:18
БЛАГОВЕЩЕНСК. 21 января. ВОСТОК-МЕДИА - В Благовещенском отделении Сбербанка новый рабочий год начался со знаменательного события – в офисе № 0193 в городе Тында запущено 500-е устройство самообслуживания.
С каждым месяцем парк устройств в Амурской области насыщается, что способствует более качественному предоставлению банковских услуг населению.
Теперь клиенты могут быстро и легко снять деньги, оплатить коммунальные услуги, сделать взнос наличных на карту, оплатить сотовую связь и совершить многие другие операции, не обращаясь в банк, и все это в шаговой доступности от дома.
В 2013 года Отдел удаленных каналов обслуживания Благовещенского отделения Сбербанка продолжит работу по увеличению количества устройств на территории области, чтобы удовлетворить потребности клиентов и сделать общение с банком еще удобнее.