500-е устройство самообслуживания сдано в Амурской области

БЛАГОВЕЩЕНСК. 21 января. ВОСТОК-МЕДИА - В Благовещенском отделении Сбербанка новый рабочий год начался со знаменательного события – в офисе № 0193 в городе Тында запущено 500-е устройство самообслуживания.

С каждым месяцем парк устройств в Амурской области насыщается, что способствует более качественному предоставлению банковских услуг населению.

Теперь клиенты могут быстро и легко снять деньги, оплатить коммунальные услуги, сделать взнос наличных на карту, оплатить сотовую связь и совершить многие другие операции, не обращаясь в банк, и все это в шаговой доступности от дома.

В 2013 года Отдел удаленных каналов обслуживания Благовещенского отделения Сбербанка продолжит работу по увеличению количества устройств на территории области, чтобы удовлетворить потребности клиентов и сделать общение с банком еще удобнее.

