Для выпускников и родителей заработала "горячая линия" по ЕГЭ

ХАБАРОВСК. 21 января. ВОСТОК-МЕДИА — Сегодня в министерстве образования и науки Хабаровского края начала работать «горячая линия» по вопросам организации и проведения в 2013 году единого государственного экзамена (ЕГЭ) и государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 , 11 ( 12 ) классов (ГИА).

Вопросы на данную тему можно задать по телефонам 8-909-824-76-88 или 67-76-88 в рабочие дни с 09:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00).

Работа «горячей линии» продолжится до 01 августа 2013 года.

«Министерство образования и науки края организует такую «горячую линию» ежегодно. Наша задача – разъяснить особенности порядка организации и проведения ЕГЭ и госаттестации выпускников.

Чаще всего учащиеся и их родители задают вопросы о сроках регистрации на сдачу экзаменов, спрашивают, как правильно выбрать предметы для сдачи ЕГЭ и внести изменения в выбранный перечень, требуются ли свидетельства о результатах ЕГЭ при поступлении в вуз и т.д.», - рассказала начальник отдела итоговой аттестации и оценки качества образования краевого минобрнауки Екатерина Кошельникова.

