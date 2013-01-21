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Posted 21 января 2013, 02:18

Published 21 января 2013, 02:18

Modified 17 сентября 2022, 13:18

Updated 17 сентября 2022, 13:18

Китайские археологи откопали 8-тонную статую неизвестного животного

21 января 2013, 02:18
Длина каменной фигуры превышает 3 метра

ВЛАДИВОСТОК. 21 января. ВОСТОК-МЕДИА – Археологи откопали поблизости от города Чэнду на юго-востоке Китая крупную каменную статую животного возрастом около двух тысяч лет. Сообщение об этом опубликовало издание The Daily Mail.

Длина каменной фигуры превышает три метра, высота - около полутора метров, а ширина чуть больше метра. По оценкам специалистов, статуя должна весить около восьми с половиной тонн.

Археологи пока не знают, какое животное изображает статуя. Они предполагают, что это может быть панда, так как провинция Сычуань, где обнаружена фигура - одно из немногих известных мест обитания этих животных.

Наряду с каменной статуей в месте раскопок были обнаружены и другие артефакты: глиняные сосуды, кувшины, фигурные черепки. Специалисты предполагают, что они могли использоваться для религиозных церемоний, а само место раскопок может быть древним храмом.

Чэнду - один из древнейших городов Китая. Считается, что он существовал на одном и том же месте под одним названием около четырех тысяч лет. Все это время Чэнду был крупным региональным центром – сообщает Лента.ру.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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