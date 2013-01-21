Жительница Приморья пыталась спасти мужа от тюрьмы за 600 тысяч рублей

Сотрудниками Находкинского линейного отдела МВД России на транспорте задержана 31-летняя гражданка. Она пыталась дать взятку в размере 600 тысяч рублей заместителю начальника полиции Находкинского ЛО МВД России на транспорте. Женщина предложила денежные средства за прекращение ведения материалов проверки и исключение их передачи в следственные подразделения для возбуждения уголовного дела в отношении ее мужа.