Жительница Приморья пыталась спасти мужа от тюрьмы за 600 тысяч рублей

Posted 21 января 2013, 00:48
Published 21 января 2013, 00:48
Modified 17 сентября 2022, 13:18
Updated 17 сентября 2022, 13:18
ВЛАДИВОСТОК. 21 января. ВОСТОК-МЕДИА – В Находке задержана женщина, пытавшаяся дать взятку в размере 600 тысяч рублей транспортному полицейскому.
Сотрудниками Находкинского линейного отдела МВД России на транспорте задержана 31-летняя гражданка. Она пыталась дать взятку в размере 600 тысяч рублей заместителю начальника полиции Находкинского ЛО МВД России на транспорте. Женщина предложила денежные средства за прекращение ведения материалов проверки и исключение их передачи в следственные подразделения для возбуждения уголовного дела в отношении ее мужа.
Днем ранее сотрудниками уголовного розыска Находкинского ЛО МВД России на транспорте в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий был задержан 35–летний житель Находки. За 30 тысяч рублей гражданин незаконно сбыл два полиэтиленовых свертка, в которых находился героин. Вес наркотика составил 6,3 грамма.
В отношении гражданина избрана мера пресечения - заключение под стражу. Материалы в отношении его жены переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.
Елена Кашкарова, специально для РИА «Восток-Медиа»