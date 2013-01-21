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Posted 21 января 2013, 00:48

Published 21 января 2013, 00:48

Modified 17 сентября 2022, 13:18

Updated 17 сентября 2022, 13:18

Жительница Приморья пыталась спасти мужа от тюрьмы за 600 тысяч рублей

21 января 2013, 00:48
Сюжет
Происшествие
Такую взятку дама предложила полицейскому за прекращение следственных действий

ВЛАДИВОСТОК. 21 января. ВОСТОК-МЕДИА – В Находке задержана женщина, пытавшаяся дать взятку в размере 600 тысяч рублей транспортному полицейскому.

Сотрудниками Находкинского линейного отдела МВД России на транспорте задержана 31-летняя гражданка. Она пыталась дать взятку в размере 600 тысяч рублей заместителю начальника полиции Находкинского ЛО МВД России на транспорте. Женщина предложила денежные средства за прекращение ведения материалов проверки и исключение их передачи в следственные подразделения для возбуждения уголовного дела в отношении ее мужа.

Днем ранее сотрудниками уголовного розыска Находкинского ЛО МВД России на транспорте в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий был задержан 35–летний житель Находки. За 30 тысяч рублей гражданин незаконно сбыл два полиэтиленовых свертка, в которых находился героин. Вес наркотика составил 6,3 грамма.

В отношении гражданина избрана мера пресечения - заключение под стражу. Материалы в отношении его жены переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

Елена Кашкарова, специально для РИА «Восток-Медиа»

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
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