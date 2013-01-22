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Posted 22 января 2013, 03:16

Published 22 января 2013, 03:16

Modified 17 сентября 2022, 13:18

Updated 17 сентября 2022, 13:18

Из окна магаданской полиции выпрыгнул задержанный

22 января 2013, 03:16
В результате падения с третьего этажа он получил серьёзные травмы

МАГАДАН. 22 января. ВОСТОК-МЕДИА - Накануне, 21 января, из окна туалетной комнаты, находящейся на третьем этаже в здании УМВД России по городу Магадану, выпрыгнул гражданин, административно-арестованный накануне на 7 суток за хранение наркотического средства. В результате падения он получил серьёзные травмы и госпитализирован в областную больницу.
Мужчина содержался до этого в специальном приёмнике для лиц, арестованных в административном порядке. 21 января в 15.00 задержанный был вывезен из спецприемника в УМВД областного центра для допроса. Мужчина обоснованно подозревался в серии краж из автомобилей. Он ранее привлекался к уголовной ответственности по статье 158 УК РФ (кража) и освободился из мест лишения свободы в июне прошлого года.
Сообщив полицейским, что ему необходимо посетить туалетную комнату, куда его и препроводили, гражданин выпрыгнул из окна. Рассматриваются две версии происшедшего: попытка побега и суицид.
По факту случившегося назначена служебная проверка, по результатам которой, в случае установления вины, выразившейся в нарушении правил конвоирования, должностные лица будут привлечены к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения из органов внутренних дел, сообщила пресс-служба УМВД России по Магаданской области.

#Денис Объедкин#Новости#Магаданская область
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