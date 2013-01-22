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Posted 21 января 2013, 22:33

Published 21 января 2013, 22:33

Modified 17 сентября 2022, 13:18

Updated 17 сентября 2022, 13:18

В Комсомольске при пожаре погибла женщина, еще двое доставлены в реанимацию

21 января 2013, 22:33
Сюжет
Происшествие
А в Николаевске из огня спасли трех детей

ХАБАРОВСК. 22 января. ВОСТОК-МЕДИА – 21 января в 16.39 на пульт связи службы «01» Комсомольска-на-Амуре поступило сообщение о загорании в девятиэтажном кирпичном жилом доме по проспекту Октябрьскому.
В 17.12 пожар удалось ликвидировать. В однокомнатной квартире на кухне повреждены полы, деревянная.
На месте пожара обнаружена погибшая женщина, личность устанавливается.
С места пожара в реанимационное отделение больницы № 7 Комсомольска-на-Амуре с диагнозом: отравление угарным газом, доставлены две пострадавшие женщины 1976 г.р. и 1981 г.р.
А в этот же день в Николаевске-на-Амуре горел одноэтажный кирпичный двухквартирный жилой дом.
В квартире, в результате пожара огнём повреждены: стены, полы, потолочные перекрытия, личные вещи на общей площади 40 кв.м.
С места пожара в ЦРБ Николаевска-на-Амуре доставлены мужчина, 1951 года рождения. Ему была оказана медицинская помощь и назначено амбулаторное лечение.
Удалось спасти трех детей. Двух мальчиков (4 года и 1 год) и девочку (3 года) направили на обследование наличия отравления угарным газом. Их состояние врачи оценили, как удовлетворительное.
Причина пожаров и гибели человека, а также размер материального ущерба устанавливаются, сообщили РИА «Восток-Медиа» в Управлении гражданской защиты правительства Хабаровского края.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Происшествие
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