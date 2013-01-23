ХАБАРОВСК. 23 января. ВОСТОК-МЕДИА - Акция для школьников «Дорогами воинской славы» стартовала в Хабаровске.

В городском дворце культуры собрались ученики хабаровских школ, их родители и учителя, а также представители администрации города, боевые ветераны и офицеры.

В рамках торжественного старта акции «Дорогами воинской славы» прошел концерт. А вице-мэр города Валерий Лебеда вручил представителям школ портфель, в котором собраны основные задания для участников.

Состязания пройдут в три этапа: школьный, окружной и городской.

Всего запланированы четыре номинации. В одной из них, которая названа «Места боевой славы глазами художника», жюри будет оценивать как индивидуальные, так и коллективные работы изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Еще одна номинация – «Ветераны Хабаровска рассказывают». Здесь героями видеороликов, подготовленных участниками, станут уважаемые хабаровчане, ветераны Великой Отечественной войны.

Провести виртуальную экскурсию по памятным местам краевого центра ребята смогут в номинации «Поговори со мною, город». Оценивать творческие работы юных патриотов жюри будет и в номинации «О подвигах, о доблести, о славе». На заданную тему ребята представят эссе, поэмы, очерки и стихотворения собственного сочинения.

Акция «Дорогами воинской славы», по мнению специалистов хабаровской мэрии, будет способствовать развитию у хабаровских школьников патриотических чувств, а также поможет заинтересовать их историей родного города.

Итоги акции будут подведены 3 сентября 2013 года. Победители получат ценные призы, главной же наградой за старания станет путешествие по местам воинской славы.

Планируется, что победители в составе экспедиции отправятся в Китай по следам боевых действий советской армии, которая в 1945 году освобождала от японских милитаристов Маньчжурию.

