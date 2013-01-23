На Сахалине объявлен конкурс на новое название кинофестиваля

ЮЖНО-САХАЛИНСК. 23 января. ВОСТОК-МЕДИА – Сахалинское кинодосуговое объединение объявляет конкурс на лучшее название кинофестиваля, который впервые прошёл в Южно-Сахалинске в 2011 году и носил название «Сахалинский экран». В следующем году он стал международным и поменял имя на «Сахалинский экран - 2012: путешествие на край земли».

В рамках второго кинофестиваля состоялось много пресс-конференций и дружеских встреч с мировыми знаменитостями, деятелями кино и культуры. Было немало обсуждений и споров как вокруг картин, представленных на фестивалях, так и вокруг самого названия мероприятия.

На одной из таких конференций и прозвучало предложение объявить конкурс на лучшее название кинофестиваля, которое будет на устах не только у жителей Сахалинской области, но и по всей России, и, возможно, за её пределами. Так от члена жюри Кирилла Разлогова поступило одно из первых лаконичных названий фестиваля - «Край света».

Организаторы выражают надежду, что поклонники кино предложат ёмкое и короткое имя фестиваля, которое должно точно отражать его смысл и быть значимым не только для сахалинцев, но и для любителей самого демократического из искусств во всем мире.

Приветствуются любые варианты. Свои идеи для названия можно высылать по электронной почте на адрес: [email protected]. В письме необходимо указать имя, возраст, род деятельности, контактный телефон и электронную почту, сообщили в Сахалинском кинодосуговом объединении.