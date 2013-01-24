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Posted 24 января 2013, 06:29

Published 24 января 2013, 06:29

Modified 17 сентября 2022, 13:18

Updated 17 сентября 2022, 13:18

На Командорских островах объявился последователь приморских "партизан"

24 января 2013, 06:29
Сюжет
Происшествие
В селе Никольское кто-то преднамеренно поджог автомобиль полиции

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 24 января. ВОСТОК-МЕДИА – В ночь с 12 на 13 января в селе Никольское на Командорских островах загорелась служебная машина, принадлежащая пункту полиции №10. В результате пришли в негодность задние сиденья, закопчен салон.
Автомобиль был направлен на пожарно-техническую экспертизу. По её завершению стало ясно, что это был преднамеренный поджог.
В настоящее время собираются материалы для возбуждения уголовного дела по части 2 статьи 167 (умышленное уничтожение или повреждение имущества), сообщила пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю.

#Денис Объедкин#Новости#Камчатский край#Происшествие
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