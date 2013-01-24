На Командорских островах объявился последователь приморских "партизан"

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 24 января. ВОСТОК-МЕДИА – В ночь с 12 на 13 января в селе Никольское на Командорских островах загорелась служебная машина, принадлежащая пункту полиции №10. В результате пришли в негодность задние сиденья, закопчен салон.

Автомобиль был направлен на пожарно-техническую экспертизу. По её завершению стало ясно, что это был преднамеренный поджог.

В настоящее время собираются материалы для возбуждения уголовного дела по части 2 статьи 167 (умышленное уничтожение или повреждение имущества), сообщила пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю.