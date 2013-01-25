60% энергопотребителей в Хабаровском крае выбрали способ передачи показаний счетчиков

ХАБАРОВСК. 25 января. ВОСТОК-МЕДИА - С 1 сентября 2012 года в силу вступили новые Правила предоставления коммунальных услуг. В соответствии с ними, потребитель должен обеспечить снятие показаний приборов учета в срок с 23 по 25 число каждого месяца, и передать их в ресурсоснабжаюшую организацию или в управляющую компанию, не позднее 26 числа. Свыше 60% жителей Хабаровского края эту норму закона соблюдают.

Дальневосточной энергетической компанией разработано десять способов по приему показаний индивидуальных приборов учета электроэнергии. Свыше семи тысяч жителей края предпочли телефонной связи Интернет. Эти потребители пользуются услугой по передаче показаний на сайте ОАО «ДЭК» www.dvec.ru, которая не требует дополнительной регистрации. Для передачи показаний достаточно знать номер лицевого счета и прибора учета. Около трех тысяч жителей края передают показания через sms по номеру 8 924 411 44 55, сообщив данные через пробел в формате: номер лицевого счета, номер прибора учета, текущие показания.

Растет количество показаний, переданных потребителями по электронной почте в адрес [email protected] (для передачи необходимо указать адрес, номер прибора учета и текущие показания). Больше воспользовалось этим сервисом в декабре по сравнению с сентябрем.

При использовании этих сервисов показания автоматически фиксируются в базе, что позволяет сообщать свои показания одновременно большому количеству абонентов и устраняет необходимость ожидания в очереди по телефону.

Однако телефонные номера агентов по сбыту и Call-центров остаются наиболее востребованным контактом для сообщения данных счетчиков. Сервисом пользуется 36% потребителей.

Второй в рейтинге по популярности – отрывной талон. Такой вид услуги выбрало 10,6% жителей. Талоны принимаются во всех пунктах приема абонентов ОАО «ДЭК», и размещаются в счет-квитанциях, выставляемых к оплате за потребленные ресурсы. Передать показания лично специалистам по работе с населением предпочитают 7% жителей.

С дополнительными сервисами можно ознакомиться на сайте www.dvec.ru в разделе «самостоятельная передача показаний», сообщает пресс-служба ОАО «ДЭК»-«Хабаровскэнергосбыт».

