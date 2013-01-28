В Приморье после кораблекрушения обнаружены члены экипажа судна "Шанс-101"

Posted 27 января 2013, 21:00
Published 27 января 2013, 21:00
Modified 17 сентября 2022, 13:18
Updated 17 сентября 2022, 13:18
ХАБАРОВСК. 28 января. ВОСТОК-МЕДИА - В районе кораблекрушения рыболовецкого судна "Шанс-101" обнаружены два спасательных плота. На них 15 живых членов экипажа, в том числе капитан, и 6 погибших, сообщил капитан морского порта Владивосток Александр Кувшинов.
Второй плот, на борту которого было 5 выживших членов экипажа "Шанс-101", обнаружили в море моряки с краболова "Талон". Ранее с первого плота удалось снять 10 выживших.
Экипаж судна "Шанс-101" состоял из 30 человек (19 граждан России и 11 индонезийцев), судьба 9 из них остается неизвестной.
Как сообщила корреспонденту РИА "Восток-Медиа" представитель пресс-службы ДВРЦ МЧС России Екатерина Потворова, из Хабаровска в эти минуты отправляются самолет и вертолет для участия в спасательной операции.
Фото - vesti.ru