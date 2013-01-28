В Приморье после кораблекрушения обнаружены члены экипажа судна "Шанс-101"

ХАБАРОВСК. 28 января. ВОСТОК-МЕДИА - В районе кораблекрушения рыболовецкого судна "Шанс-101" обнаружены два спасательных плота. На них 15 живых членов экипажа, в том числе капитан, и 6 погибших, сообщил капитан морского порта Владивосток Александр Кувшинов.