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Posted 27 января 2013, 21:00

Published 27 января 2013, 21:00

Modified 17 сентября 2022, 13:18

Updated 17 сентября 2022, 13:18

В Приморье после кораблекрушения обнаружены члены экипажа судна "Шанс-101"

27 января 2013, 21:00
Сюжет
Происшествие
На найденных в море плотах - 15 выживших моряков и шестеро погибших

ХАБАРОВСК. 28 января. ВОСТОК-МЕДИА - В районе кораблекрушения рыболовецкого судна "Шанс-101" обнаружены два спасательных плота. На них 15 живых членов экипажа, в том числе капитан, и 6 погибших, сообщил капитан морского порта Владивосток Александр Кувшинов.

Второй плот, на борту которого было 5 выживших членов экипажа "Шанс-101", обнаружили в море моряки с краболова "Талон". Ранее с первого плота удалось снять 10 выживших.

Экипаж судна "Шанс-101" состоял из 30 человек (19 граждан России и 11 индонезийцев), судьба 9 из них остается неизвестной.

Как сообщила корреспонденту РИА "Восток-Медиа" представитель пресс-службы ДВРЦ МЧС России Екатерина Потворова, из Хабаровска в эти минуты отправляются самолет и вертолет для участия в спасательной операции.

Фото - vesti.ru

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
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