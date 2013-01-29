Амурская экспозиция на парламентском форуме стран АТР пользуется популярностью

Posted 29 января 2013, 07:24
Published 29 января 2013, 07:24
Modified 17 сентября 2022, 13:18
Updated 17 сентября 2022, 13:18
БЛАГОВЕЩЕНСК. 29 января. ВОСТОК-МЕДИА — На продолжающемся во Владивостоке Азиатско-Тихоокеанском парламентском форуме делегация Амурской области провела сегодня ряд встреч с зарубежными партнерами. Специалисты отмечают интерес потенциальных инвесторов к проекту горно-металлургического кластера, развитию энергосистемы, строительству первого в России гражданского космодрома «Восточный», а также серьезным возможностям региона в сельском хозяйстве.
Что касается агропромышленного комплекса, значимость Приамурья для всего Дальнего Востока подчеркнул заместитель полномочного представителя Президента РФ в ДФО Александр Левинталь.
«Ту же сою взять – это ключевой продукт, он важен и для животноводства, и для производства продуктов питания, – отметил гость амурской экспозиции на форуме. – губернатор повел политику поддержки сельского хозяйства, создал производство по сборке комбайнов, благодаря такой поддержке очень хороший был получен результат».