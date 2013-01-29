vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 29 января 2013, 07:24

Published 29 января 2013, 07:24

Modified 17 сентября 2022, 13:18

Updated 17 сентября 2022, 13:18

Амурская экспозиция на парламентском форуме стран АТР пользуется популярностью

29 января 2013, 07:24
У региона большой потенциал в самых различных сферах

БЛАГОВЕЩЕНСК. 29 января. ВОСТОК-МЕДИА — На продолжающемся во Владивостоке Азиатско-Тихоокеанском парламентском форуме делегация Амурской области провела сегодня ряд встреч с зарубежными партнерами. Специалисты отмечают интерес потенциальных инвесторов к проекту горно-металлургического кластера, развитию энергосистемы, строительству первого в России гражданского космодрома «Восточный», а также серьезным возможностям региона в сельском хозяйстве.

Что касается агропромышленного комплекса, значимость Приамурья для всего Дальнего Востока подчеркнул заместитель полномочного представителя Президента РФ в ДФО Александр Левинталь.

«Ту же сою взять – это ключевой продукт, он важен и для животноводства, и для производства продуктов питания, – отметил гость амурской экспозиции на форуме. – губернатор повел политику поддержки сельского хозяйства, создал производство по сборке комбайнов, благодаря такой поддержке очень хороший был получен результат».

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Амурская область
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика