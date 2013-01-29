Амурская экспозиция на парламентском форуме стран АТР пользуется популярностью

«Ту же сою взять – это ключевой продукт, он важен и для животноводства, и для производства продуктов питания, – отметил гость амурской экспозиции на форуме. – губернатор повел политику поддержки сельского хозяйства, создал производство по сборке комбайнов, благодаря такой поддержке очень хороший был получен результат».