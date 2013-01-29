Школы столицы Приморья задали непростую задачку для хакеров

Пока от ведения бумажных журналов и дневников руководство школ не отказалось, но в ближайшем будущем образовательные учреждения планируют полностью перейти на электронный формат. Перед тем, как электронные дневники в школах Владивостока массово заработали, к такой работе были подготовлены педагоги, а также получены разрешения родителей на ведение базы данных. Теперь оценки отправляются на интернет-портал и практически моментально отображаются в базе.