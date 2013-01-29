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Posted 29 января 2013, 02:41

Published 29 января 2013, 02:41

Modified 17 сентября 2022, 13:18

Updated 17 сентября 2022, 13:18

Школы столицы Приморья задали непростую задачку для хакеров

29 января 2013, 02:41
В учебных заведениях Владивостока электронные дневники вытесняют бумажные

ВЛАДИВОСТОК. 29 января. ВОСТОК-МЕДИА – Еще недавно важным документом для ученика, а заодно инструментом заочного общения учителя и родителей, считался обычный бумажный дневник. Теперь практически все школы Владивостока пользуются электронной системой фиксации оценок – электронным дневником.

Пока от ведения бумажных журналов и дневников руководство школ не отказалось, но в ближайшем будущем образовательные учреждения планируют полностью перейти на электронный формат. Перед тем, как электронные дневники в школах Владивостока массово заработали, к такой работе были подготовлены педагоги, а также получены разрешения родителей на ведение базы данных. Теперь оценки отправляются на интернет-портал и практически моментально отображаются в базе.

Оценки размещаются на сайтах Дневник.ру и Ланит.ДВ. У детей и их родителей есть свой ключ доступа к оценкам. Данная система помогает родителям дистанционно контролировать успеваемость своего ребенка и выполнение им домашних заданий, кроме того, узнавать вовремя о родительском собрании. Выгода от нововведения есть и для учеников. Например, зайдя на сайт, они могут быстро найти расписание уроков и домашние задания.

Учителя не исключают попытки взлома системы, чтобы получить доступ к журналу. Ведь соблазн велик – движением руки подкорректировать свою успеваемость. Но пока это никому не удалось, система очень надежна.

Вместе с переходом на электронные оценки школы приморской столицы получают нетбуки, что упрощает работу с электронными дневниками. В этом году закуплено еще 947 таких компьютеров. К концу следующей недели их раздадут учителям.

Фото: rmataf.ru

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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