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Posted 29 января 2013, 01:53

Published 29 января 2013, 01:53

Modified 17 сентября 2022, 13:18

Updated 17 сентября 2022, 13:18

В Находку возвращается ледовый спидвей

29 января 2013, 01:53
Сюжет
Спорт
Соревнования пройдут с участием сильнейших гонщиков Дальнего Востока

ВЛАДИВОСТОК. 29 января. ВОСТОК-МЕДИА – В предстоящие выходные впервые за последние 35 лет в Находке на озере Соленом состоятся гонки на льду.

Находка, выступая организатором Открытого кубка города по спидвею, пока своих спортсменов в этом виде спорта не имеет. Хотя в 70-х годах прошлого века в Находке гремело имя гонщика Владимира Василец, который воспитал многих сильнейших спортсменов Дальнего Востока. Его ученики и решили организовать этот турнир по спидвею, посвятив его памяти учителя.

«Хотя своих спортсменов у нас в этом виде спорта нет, но мы надеемся, что эти соревнования станут генеральной репетицией перед началом нового этапа в развитии ледового спидвея в Находке», - говорит их организатор Дмитрий Кирпун.

Жители Находки с нетерпением ждут необычного для себя зрелища с участием сильнейших гонщиков Дальнего Востока.

Елена Кашкарова

Фото: http://www.google.ru/

#Денис Объедкин#Новости#Спорт
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