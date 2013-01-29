В Находку возвращается ледовый спидвей

Находка, выступая организатором Открытого кубка города по спидвею, пока своих спортсменов в этом виде спорта не имеет. Хотя в 70-х годах прошлого века в Находке гремело имя гонщика Владимира Василец, который воспитал многих сильнейших спортсменов Дальнего Востока. Его ученики и решили организовать этот турнир по спидвею, посвятив его памяти учителя.