В Находку возвращается ледовый спидвей

Posted 29 января 2013, 01:53
Published 29 января 2013, 01:53
Modified 17 сентября 2022, 13:18
Updated 17 сентября 2022, 13:18
ВЛАДИВОСТОК. 29 января. ВОСТОК-МЕДИА – В предстоящие выходные впервые за последние 35 лет в Находке на озере Соленом состоятся гонки на льду.
Находка, выступая организатором Открытого кубка города по спидвею, пока своих спортсменов в этом виде спорта не имеет. Хотя в 70-х годах прошлого века в Находке гремело имя гонщика Владимира Василец, который воспитал многих сильнейших спортсменов Дальнего Востока. Его ученики и решили организовать этот турнир по спидвею, посвятив его памяти учителя.
«Хотя своих спортсменов у нас в этом виде спорта нет, но мы надеемся, что эти соревнования станут генеральной репетицией перед началом нового этапа в развитии ледового спидвея в Находке», - говорит их организатор Дмитрий Кирпун.
Жители Находки с нетерпением ждут необычного для себя зрелища с участием сильнейших гонщиков Дальнего Востока.
Елена Кашкарова
Фото: http://www.google.ru/