В центре Владивостока опять ограничат движение и парковку

Posted 29 января 2013, 02:29
Published 29 января 2013, 02:29
Modified 15 декабря 2023, 06:45
Updated 15 декабря 2023, 06:45
ВЛАДИВОСТОК. 29 января. ВОСТОК-МЕДИА – Вечером среды, 30 января, в центре Владивостока на час ограничат парковку и движение автотранспортных средств.
Сделано это будет в целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении шествия в рамках подготовки к проведению во Владивостоке международной музыкальной конференции «I CAN».
С 23 часов 30 января до 00 часов 31 января 2013 года будет ограничена парковка и движение транспортных средств по следующим улицам:
- Светланской: от перекрестка ул. Светланской и Светланского переулка до перекрестка улиц Светланская - Алеутская;
- Уборевича: от перекрестка улиц Уборевича - Светланская до перекрестка улиц Уборевича - Суханова;
- Семеновской: от перекрестка улиц Семеновская – Алеутская до перекрестка улиц Семеновская – Уборевича;
- по Океанскому проспекту: от перекрестка ул. Светланской и Океанского проспекта до перекрестка ул. Фонтанной и Океанского проспекта.