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Posted 29 января 2013, 02:29

Published 29 января 2013, 02:29

Modified 15 декабря 2023, 06:45

Updated 15 декабря 2023, 06:45

В центре Владивостока опять ограничат движение и парковку

29 января 2013, 02:29
В целях безопасности проведения международной музыкальной конференции

ВЛАДИВОСТОК. 29 января. ВОСТОК-МЕДИА – Вечером среды, 30 января, в центре Владивостока на час ограничат парковку и движение автотранспортных средств.

Сделано это будет в целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении шествия в рамках подготовки к проведению во Владивостоке международной музыкальной конференции «I CAN».

С 23 часов 30 января до 00 часов 31 января 2013 года будет ограничена парковка и движение транспортных средств по следующим улицам:

- Светланской: от перекрестка ул. Светланской и Светланского переулка до перекрестка улиц Светланская - Алеутская;

- Уборевича: от перекрестка улиц Уборевича - Светланская до перекрестка улиц Уборевича - Суханова;

- Семеновской: от перекрестка улиц Семеновская – Алеутская до перекрестка улиц Семеновская – Уборевича;

- по Океанскому проспекту: от перекрестка ул. Светланской и Океанского проспекта до перекрестка ул. Фонтанной и Океанского проспекта.

Фото: vetta.tv

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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