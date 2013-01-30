Австралийские буренки выдержали сорокоградусные морозы

ХАБАРОВСК. 30 января. ВОСТОК-МЕДИА — В Хабаровском крае австралийские коровы благополучно прошли карантин и пережили морозы, сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе краевого правительства.

Сотрудники краевого министерства сельского хозяйства и продовольствия посетили животноводческие комплексы сельхозпредприятий ООО «Даниловка» и ООО «Колос» в Хабаровском районе. В конце октября на фермы этих хозяйств поступила часть новой партии племенных австралийских коров молочного и мясного направлений.

В течение нескольких месяцев коровы находились на карантине - проходили вакцинацию и акклиматизацию. Настоящим испытанием для буренок стали недавние сорокоградусные морозы, которые, как показала проверка, коровы пережили и теперь готовы к осеменению.

«После окончания карантина с 25 января началось осеменение австралийского стада, - сообщила главный зоотехник ООО «Даниловка» Людмила Хамагаева. – Полностью эти работы планируется завершить к 25 марта. Всего в этом году «Даниловка» приобрела 495 австралийских коров. Первый приплод ожидается в октябре-декабре».

Специалист отметила, что очередной выбор в пользу австралийских коров в этом году сделан не случайно. Местные животноводы накопили богатый опыт работы как с отечественными, так и с импортными породами. Но предпочтения фермеры единодушно отдают именно австралийкам. По словам Людмилы Хамагаевой, превзойти по надоям этих коров еще никому не удавалось.

«Австралийские коровы дают надои, даже если болеют и теряют в весе, что говорит об их исключительной продуктивности, - отметила зоотехник. – После отела в день с одной австралийки можно получить до 40 литров молока. Если мы хотим развивать производство молочной продукции, то краю нужны именно эти коровы».

На ферме в селе Свечино дела обстояли также благополучно. ООО «Колос» в этом году приобрело 147 голов мясной породы герефорд. За несколько месяцев у молодняка успел отрасти густой подшерсток – коровы в Свечино преимущественно содержатся на улице. Теперь низкие температуры им точно не страшны.

«Всего в этом году животноводческие фермы региона закупили 1700 австралийских коров, - подвела итоги проверки исполняющая обязанности заместителя министра сельского хозяйства края Нелли Рассохатская. – Вопреки бытующим мнениям, при нормальном уходе эти коровы весьма адаптивны. Новое поголовье значительно обновит стадо, повысит эффективность сельхозпредприятий. В этом году продукция с этих ферм поступит на местные рынки».

