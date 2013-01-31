Чукотка: новости национального парка "Берингия"

«В связи с принятым правительством Российской Федерации решением об учреждении национального парка «Берингия», а также в целях обеспечения режима особой охраны природных комплексов и объектов, включенных в его границы, правительство Чукотского автономного округа предлагает до создания соответствующего Федерального государственного бюджетного учреждения осуществлять природоохранные и контрольные мероприятия на территории национального парка силами и средствами ныне действующего природно-этнического парка «Берингия», – отметил в обращении Роман Копин.