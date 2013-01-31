Чукотка: новости национального парка "Берингия"

Posted 31 января 2013, 01:40
Published 31 января 2013, 01:40
Modified 17 сентября 2022, 13:18
Updated 17 сентября 2022, 13:18
АНАДЫРЬ. 31 января. ВОСТОК-МЕДИА - Губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин обратился к министру природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергею Донскому с рядом предложений, касающихся создания национального парка «Берингия» общей площадью более 18 тысяч квадратных километров. Он расположится на месте одноименного регионального природно-этнического парка, занимающего территории Провиденского, Чукотского и Иультинского районов.
Региональный парк «Берингия» был образован в 1993 году и продолжает действовать по сегодняшний день, находясь в ведении правительства Чукотки. Управление им возложено на государственное казенное учреждение Чукотского автономного округа «Природно-этнический парк «Берингия»». Дирекция парка располагается в поселке Провидения, в штате – 22 сотрудника.
«В связи с принятым правительством Российской Федерации решением об учреждении национального парка «Берингия», а также в целях обеспечения режима особой охраны природных комплексов и объектов, включенных в его границы, правительство Чукотского автономного округа предлагает до создания соответствующего Федерального государственного бюджетного учреждения осуществлять природоохранные и контрольные мероприятия на территории национального парка силами и средствами ныне действующего природно-этнического парка «Берингия», – отметил в обращении Роман Копин.
Также правительством Чукотки было предложено подготовить совместное решение о передаче имущества, принадлежащего природно-этническому парку «Берингия»», на баланс Национального парка «Берингия».
Постановление об учреждении национального парка «Берингия» было подписано Председателем Правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым 17 января 2013 года. Нацпарк создан для сохранения уникальных природных и исторических объектов горной и равнинной тундр и побережья Чукотского полуострова, а также создания условий для развития познавательного туризма в регионе и экологического просвещения населения.
Согласно постановлению, земли водного фонда и сельскохозяйственного назначения без изъятия их из хозяйственной эксплуатации передаются в ведение Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. На территории, включенной в границы национального парка, будет создан режим особой охраны природных комплексов и объектов.
По словам замминистра природных ресурсов и экологии Рината Гизатулина, появится возможность проведения комплексного мониторинга региона, наиболее подверженного глобальным изменениям в Арктике. Территория парка будет включена в систему экологического и спортивного туризма.
Создание и функционирование национального парка будет осуществляться в пределах бюджетных ассигнований федерального бюджета, предусмотренных Минприроды России на мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений. Это предусмотрено планом мероприятий по реализации концепции развития системы особо охраняемых природных территорий федерального значения на период до 2020 года.