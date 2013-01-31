Дмитрий Медведев подарил сахалинскому губернатору памятный фотоальбом

ЮЖНО-САХАЛИНСК. 31 января. ВОСТОК-МЕДИА - Премьер-министр России Дмитрий Медведев подарил губернатору Сахалинской области Александру Хорошавину памятный фотоальбом. Издание посвящено ключевым событиям в жизни страны с участием главы государства в период с 2008 по 2012 годы.

В фотоальбом вошли работы известных российских фотографов, отражающие многогранную деятельность Президента РФ на примере его участия в значимых политических и экономических событиях, встреч с главами зарубежных государств, международных организаций, крупнейших компаний мира, поездок по регионам страны.

В издании есть фотографии, посвященные пребыванию Дмитрия Медведева на острове Кунашир 1 ноября 2010 года. В этой поездке его сопровождал губернатор Александр Хорошавин. Тогда глава государства посетил Менделеевскую геотермальную станцию, рыбокомбинат, осмотрел строительство жилых домов, глубоководного причала, аэропорта, социальных объектов, встретился с курильчанами. Были приняты важнейшие решения по дальнейшей реализации Курильской программы и повышению качества жизни людей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Сахалинской области.