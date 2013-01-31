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Posted 31 января 2013, 06:48

Published 31 января 2013, 06:48

Modified 17 сентября 2022, 13:18

Updated 17 сентября 2022, 13:18

Дмитрий Медведев подарил сахалинскому губернатору памятный фотоальбом

31 января 2013, 06:48
Издание посвящено ключевым событиям в жизни страны в период с 2008 по 2012 годы

ЮЖНО-САХАЛИНСК. 31 января. ВОСТОК-МЕДИА - Премьер-министр России Дмитрий Медведев подарил губернатору Сахалинской области Александру Хорошавину памятный фотоальбом. Издание посвящено ключевым событиям в жизни страны с участием главы государства в период с 2008 по 2012 годы.
В фотоальбом вошли работы известных российских фотографов, отражающие многогранную деятельность Президента РФ на примере его участия в значимых политических и экономических событиях, встреч с главами зарубежных государств, международных организаций, крупнейших компаний мира, поездок по регионам страны.
В издании есть фотографии, посвященные пребыванию Дмитрия Медведева на острове Кунашир 1 ноября 2010 года. В этой поездке его сопровождал губернатор Александр Хорошавин. Тогда глава государства посетил Менделеевскую геотермальную станцию, рыбокомбинат, осмотрел строительство жилых домов, глубоководного причала, аэропорта, социальных объектов, встретился с курильчанами. Были приняты важнейшие решения по дальнейшей реализации Курильской программы и повышению качества жизни людей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Сахалинской области.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Сахалинская область
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