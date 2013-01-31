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Posted 31 января 2013, 00:24

Published 31 января 2013, 00:24

Modified 17 сентября 2022, 13:18

Updated 17 сентября 2022, 13:18

Приморский "Коммунальщик" - на пороге безводья

31 января 2013, 00:24
Из-за долгов за электроэнергию компания может оставить без воды свыше 30 тысяч потребителей

ВЛАДИВОСТОК. 31 января. ВОСТОК-МЕДИА - ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» планирует на этой неделе ввести ограничения поставок электроэнергии на насосные станции водоканала ООО «Коммунальщик» (снабжает водой ГО ЗАТО г. Фокино и п. Дунай) из-за долгов 22,7 миллионов рублей. В результате 30 тысяч жителей могут испытать перебои с водоснабжением и теплом.

Долги за потребленную электроэнергию ООО «Коммунальщик» накопило с февраля 2012 г. За время своей деятельности водоканал оплатил только электропотребление января 2012 и частично февраля в объеме 3,6 млн. рублей. При этом дальнейших мер по снижению задолженности водоснабжающее предприятие не предпринимает.

ОАО «ДЭК», не имея возможности отпускать электроэнергию в долг, вынуждено в соответствии действующим законодательством ограничивать поставки электроэнергии водоканалу-неплательщику. Постановление Правительства РФ № 442 позволяет энергокомпании приостанавливать подачу электроэнергии в случае возникновения 1 периода неплатежа.

Многомиллионные задолженности потребителей приводят к дефициту денежных средств. ОАО «ДЭК» несет финансовые обязательства перед производителями и транспортировщиками электроэнергии. Собирая оплату, энергокомпания направляет эти средства в адрес генерирующих и электросетевых предприятий для обеспечения бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей. Своевременные платежи особенно важны в период, когда энергосистема несет максимальные нагрузки.

На протяжении последних шести лет на территории ГО ЗАТО г. Фокино сменилось несколько операторов объектов водоснабжения, принадлежащих городской администрации. Общая сумма задолженности за электроэнергию предприятий ВКХ, объявивших себя банкротами, составляет почти 90 миллионов рублей. Долги водоканалов уже неоднократно дестабилизировали ситуацию с водоснабжением потребителей в ГО ЗАТО г. Фокино и других населенных пунктах юга Приморья, сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-центре ОАО «ДЭК».

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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