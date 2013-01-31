Приморский "Коммунальщик" - на пороге безводья

На протяжении последних шести лет на территории ГО ЗАТО г. Фокино сменилось несколько операторов объектов водоснабжения, принадлежащих городской администрации. Общая сумма задолженности за электроэнергию предприятий ВКХ, объявивших себя банкротами, составляет почти 90 миллионов рублей. Долги водоканалов уже неоднократно дестабилизировали ситуацию с водоснабжением потребителей в ГО ЗАТО г. Фокино и других населенных пунктах юга Приморья, сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-центре ОАО «ДЭК».