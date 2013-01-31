В Уссурийске юный отморозок грабил старушек

В этот же день сотрудники уголовного розыска установили личность налетчика и вскоре задержали его. 17-летний парень признался в совершении двух грабежей, а также рассказал, что несколько недель назад из подъезда дома, расположенного на улице Пролетарской, он украл велосипед.