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Posted 31 января 2013, 06:38

Published 31 января 2013, 06:38

Modified 17 сентября 2022, 13:18

Updated 17 сентября 2022, 13:18

В Уссурийске юный отморозок грабил старушек

31 января 2013, 06:38
Сюжет
Происшествие
Его не смущал преклонный возраст жертв

ВЛАДИВОСТОК. 31 января. ВОСТОК-МЕДИА – В Уссурийске сотрудниками уголовного розыска задержан 17-летний житель города, ограбивший двух пенсионерок. Молодой человек нападал на пожилых женщин на улице. Сейчас в отношении парня возбуждены уголовные дела. Ему грозит лишение свободы на срок до семи лет.

Как сообщила РИА «Восток-Медиа» пресс-секретарь уссурийского ОМВД России Ольга Корбут, среди бела дня на проспекте Блюхера, применив насилие, юный злоумышленник отобрал кошелек с деньгами у 82-летней женщины. В кошельке бабушки находилось всего 100 рублей.

В этот же день, спустя час, на улице Баневура, парень совершил еще один грабеж. Около магазина он вырвал из рук 60-летней женщины сумку и пустился наутек. В этот раз добычей грабителя стали сотовый телефон и тысяча рублей.

Обе потерпевшие по причине преклонного возраста и внезапности нападений не сумели хорошо запомнить примет своего обидчика. Заявительницы запомнили лишь то, что на них нападал парень худощавого телосложения в капюшоне.

В этот же день сотрудники уголовного розыска установили личность налетчика и вскоре задержали его. 17-летний парень признался в совершении двух грабежей, а также рассказал, что несколько недель назад из подъезда дома, расположенного на улице Пролетарской, он украл велосипед.

В настоящее время в отношении серийного нарушителя закона возбуждены уголовные дела. Юноше грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Фото: pik.ua

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
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