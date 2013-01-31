В Уссурийске юный отморозок грабил старушек

Posted 31 января 2013, 06:38
Published 31 января 2013, 06:38
Modified 17 сентября 2022, 13:18
Updated 17 сентября 2022, 13:18
ВЛАДИВОСТОК. 31 января. ВОСТОК-МЕДИА – В Уссурийске сотрудниками уголовного розыска задержан 17-летний житель города, ограбивший двух пенсионерок. Молодой человек нападал на пожилых женщин на улице. Сейчас в отношении парня возбуждены уголовные дела. Ему грозит лишение свободы на срок до семи лет.
Как сообщила РИА «Восток-Медиа» пресс-секретарь уссурийского ОМВД России Ольга Корбут, среди бела дня на проспекте Блюхера, применив насилие, юный злоумышленник отобрал кошелек с деньгами у 82-летней женщины. В кошельке бабушки находилось всего 100 рублей.
В этот же день, спустя час, на улице Баневура, парень совершил еще один грабеж. Около магазина он вырвал из рук 60-летней женщины сумку и пустился наутек. В этот раз добычей грабителя стали сотовый телефон и тысяча рублей.
Обе потерпевшие по причине преклонного возраста и внезапности нападений не сумели хорошо запомнить примет своего обидчика. Заявительницы запомнили лишь то, что на них нападал парень худощавого телосложения в капюшоне.
В этот же день сотрудники уголовного розыска установили личность налетчика и вскоре задержали его. 17-летний парень признался в совершении двух грабежей, а также рассказал, что несколько недель назад из подъезда дома, расположенного на улице Пролетарской, он украл велосипед.
В настоящее время в отношении серийного нарушителя закона возбуждены уголовные дела. Юноше грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Фото: pik.ua