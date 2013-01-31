Выставка, посвященная Михаилу Пришвину, откроется во Владивостоке

В память о писателе в 2001 году в Приморье создали движение «Дом Пришвина», здесь сформировалась творческая группа художников, среди которых Владимир Олейников, Геннадий Кунгуров, Жорж Кочубей, Виктор Убираев, Сергей Барсуков.