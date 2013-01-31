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Posted 31 января 2013, 05:55

Published 31 января 2013, 05:55

Modified 17 сентября 2022, 13:18

Updated 17 сентября 2022, 13:18

Выставка, посвященная Михаилу Пришвину, откроется во Владивостоке

31 января 2013, 05:55
В Приморье писатель замыслил цикл произведений, самыми известными из которых стали "Женьшень" и "Олень-цветок"

ВЛАДИВОСТОК. 31 января. ВОСТОК-МЕДИА – В помещении Приморского Союза художников открывается выставка творческой группы «Дом Пришвина», посвященная 140-летию писателя Михаила Пришвина.

В память о писателе в 2001 году в Приморье создали движение «Дом Пришвина», здесь сформировалась творческая группа художников, среди которых Владимир Олейников, Геннадий Кунгуров, Жорж Кочубей, Виктор Убираев, Сергей Барсуков.

В начале 1930-х годов Михаил Пришвин предпринял ряд поездок по Приморскому краю. В Приморье писатель замыслил цикл произведений, самыми известными из которых стали «Женьшень» и «Олень-цветок», настоящие жемчужины русской литературы ХХ века.

Совместная выставка приморских художников откроется 1 февраля, в 17.00, в залах Приморского Союза художников (ул. Алеутская, 14-а).

Фото: labazov.livejournal.com

#Денис Объедкин#Новости#Культура
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