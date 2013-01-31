Выставка, посвященная Михаилу Пришвину, откроется во Владивостоке

Posted 31 января 2013, 05:55
Published 31 января 2013, 05:55
Modified 17 сентября 2022, 13:18
Updated 17 сентября 2022, 13:18
ВЛАДИВОСТОК. 31 января. ВОСТОК-МЕДИА – В помещении Приморского Союза художников открывается выставка творческой группы «Дом Пришвина», посвященная 140-летию писателя Михаила Пришвина.
В память о писателе в 2001 году в Приморье создали движение «Дом Пришвина», здесь сформировалась творческая группа художников, среди которых Владимир Олейников, Геннадий Кунгуров, Жорж Кочубей, Виктор Убираев, Сергей Барсуков.
В начале 1930-х годов Михаил Пришвин предпринял ряд поездок по Приморскому краю. В Приморье писатель замыслил цикл произведений, самыми известными из которых стали «Женьшень» и «Олень-цветок», настоящие жемчужины русской литературы ХХ века.
Совместная выставка приморских художников откроется 1 февраля, в 17.00, в залах Приморского Союза художников (ул. Алеутская, 14-а).
Фото: labazov.livejournal.com