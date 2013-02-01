Евангелие от Луки на нанайском языке передано в дар Южно-Сахалинской и Курильской епархии

ЮЖНО-САХАЛИНСК. 1 февраля. ВОСТОК-МЕДИА - Книги «Евангелие от Луки на нанайском языке с параллельным русским текстом» были переданы в отдел островной епархии по работе с коренными малочисленными народами севера в дар от Хабаровской епархии. Торжественная передача состоялась в рамках рабочей поездки руководителя отдела, игумена Филарета (Пряшникова).

В прошлом году по инициативе митрополита Хабаровского и Приамурского Игнатия Институтом Перевода Библии был переиздан текст перевода Евангелия от Луки на нанайском языке. В новой книге, по сравнению с предыдущим изданием 2002 года, появился параллельный русский Синодальный перевод.

В начале 2013 года тираж книг поступил на склад Хабаровской епархии. Евангелие от Луки на нанайском языке с параллельным русским текстом будет распространяться в национальных селах Нанайского района Хабаровского края.

Во вступительном слове к новому изданию руководитель комиссии по работе с коренными малочисленными народами Хабаровской епархии иеромонах Никанор (Лепешев) отметил, что «первые переводы Писания на языки коренных народов Приамурья были сделаны ещё в XIX веке православными миссионерами. Ради этого ими были созданы алфавиты для эвенков (тунгусов), эвенов (ламутов), нанайцев (гольдов). Таким образом, дальневосточные аборигены обрели свою письменность благодаря Православной Церкви. А первыми книгами, написанными и изданными на их языках, стали священные евангельские тексты и христианские молитвы».

Новое издание послужит подспорьем для духовенства в просветительской деятельности, сможет стать пособием для изучения нанайского языка для тех его носителей, кто частично утерял родной язык. Также часть книг будет передана в дар центральной городской библиотеке имени О. Кузнецова в Южно-Сахалинске, сообщает информационно-просветительский портал Хабаровской епархии.