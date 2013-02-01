Камчатские коммунальщики не позволят должникам ходить в туалет

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 1 февраля. ВОСТОК-МЕДИА - Камчатские коммунальщики нашли новый действенный способ борьбы с должниками – отключение потребителя от канализации. Делается это с помощью специальной системы «КИТ», устройство которой позволяет отключить сток конкретной квартиры.

Оборудование для ограничения водоотведения позволяет перекрывать канализационные отводы с крыши, либо технического этажа дома. При этом люди могут пользоваться ванной, мыть руки. Ограничение касается только водоотведения в туалете.

Как пояснил руководитель подрядной организации УК «Управдом», занимающейся отключением должников, Алексей Головин, данная мера в Петропавловске показала себя как очень действенная. «Например, в декабре мы установили около 60 таких заглушек. Более 50 должников после этого сразу оплатили квартирные счета. Мы сняли заглушку и снова подключили их к канализации. Сток отключается точечно, поэтому соседям должника волноваться не стоит», - пояснил Головин.

Заглушки применяют в крайних случаях, когда задолженность гражданина составляет более 100 тысяч рублей. За месяц до отключения квартиросъемщику направляется уведомление. Если в течение этого времени плата так и не была внесена, за три дня до истечения месячного срока гражданин получает еще одно уведомление и только после этого его отключают от канализации.

По словам руководителя ООО «УЖКХ» Юлии Харитоновой, данная практика в Петропавловске только начала применяться и уже хорошо себя зарекомендовала. Работа продолжается: в январе такие уведомления получили уже около 100 человек. Если они вовремя не решат вопрос с долгами по оплате квартиры, то уже в феврале их отключат от канализации, сообщила пресс-служба администрации Петропавловска-Камчатского.