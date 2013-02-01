Житель Приморья подал в суд на продавцов электричества

В социальных сетях советы другого рода. Юристы на местных форумах советуют жертвам энергетиков несколько месяцев не платить ОДН, а просто вычеркивать его из квитанции, при этом квартирное потребление оплачивать вовремя и в полном объеме. А вот когда долг накопится – тогда писать заявление - "Прошу предоставить копии протоколов/реестров передачи показаний общедомового прибора учета (ОДПУ) э/энергии, а также реестров снятия показаний индивидуальных приборов учета (ИПУ), с просьбой разъяснить расчет начислений за ОДН". После этого надо лишь сравнить даты в реестрах снятия показаний общедомовых начислений и индивидуальных показаний, если они разные, значит, расчет потребления ОДН неправильный, т.к. по формуле, утвержденной постановлением правительства №307 показания должны рассчитываться в одно время. Вот тогда и надо обращаться с иском в суд о признании незаконным начислений на ОДН, тогда и можно выиграть.