Житель Приморья подал в суд на продавцов электричества

Posted 1 февраля 2013, 05:03
Published 1 февраля 2013, 05:03
Modified 17 сентября 2022, 13:18
Updated 17 сентября 2022, 13:18
ВЛАДИВОСТОК. 1 февраля. ВОСТОК-МЕДИА – Неудачей завершился первый поход в суд жителя Находки, который требовал признания незаконными начислений, произведенных Находкинским отделением ОАО ДЭК «Дальэнергосбыт» за ОДН.
Истец пытался доказать, опираясь на собственные расчеты, что сумма 4 091 рубль 58 копеек для оплаты статьи «Общедомовые нужды» за несколько месяцев не имеет под собой никаких оснований. 31 января суд отказал в иске его подателю, но, как сообщил истец, сразу после получения судебного решения на руки он направит кассационную жалобу и попытается найти справедливость в краевом суде.
«В ходе первых заседаний судья попросил меня предоставить собственные расчеты ОДН. Мы подсчитали все лампочки в подъездах и их мощность. Получилось, что на квартиру в месяц приходится не больше 17 киловатт. Но энергетики уверены, что это неправильно, а мы должны платить в своем доме за ОДН примерно за 200 киловатт. При этом энергетики не объяснили в суде, почему их расчеты следует считать более правильными, чем наши. Знаю, что в Приморье есть примеры выигранных исков в отношении энергетиков, я на опыт этих жильцов и опирался. Но увы…», - сообщил собеседник РИА «Восток-Медиа».
В Находке сегодня многие возмущены тем, что плата за неработающие лампочки в подъездах превышает потребление электроэнергии по квартире. Но люди пока не идут в суд, потому что не верят в победу. Все обращения жителей Находки с жалобами на начисления ОДН в местную прокуратуру и городскую думу пока тоже не дали результата. В ответах прокуратуры чаще всего звучит предложение обращаться в суд, а депутаты оправдываются перед избирателями отсутствием полномочий.
Сами энергетики предлагают недовольным жильцам выбрать старшего по дому и на него возложить всю ответственность за сбор показаний, плюс сообщать о подозрении в отношении своих соседей, которые якобы воруют электроэнергию.
В социальных сетях советы другого рода. Юристы на местных форумах советуют жертвам энергетиков несколько месяцев не платить ОДН, а просто вычеркивать его из квитанции, при этом квартирное потребление оплачивать вовремя и в полном объеме. А вот когда долг накопится – тогда писать заявление - "Прошу предоставить копии протоколов/реестров передачи показаний общедомового прибора учета (ОДПУ) э/энергии, а также реестров снятия показаний индивидуальных приборов учета (ИПУ), с просьбой разъяснить расчет начислений за ОДН". После этого надо лишь сравнить даты в реестрах снятия показаний общедомовых начислений и индивидуальных показаний, если они разные, значит, расчет потребления ОДН неправильный, т.к. по формуле, утвержденной постановлением правительства №307 показания должны рассчитываться в одно время. Вот тогда и надо обращаться с иском в суд о признании незаконным начислений на ОДН, тогда и можно выиграть.
Елена Кашкарова
Фото: cartoon.kulichki.com