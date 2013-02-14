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Posted 14 февраля 2013, 04:49

Published 14 февраля 2013, 04:49

Modified 17 сентября 2022, 13:16

Updated 17 сентября 2022, 13:16

Во Владивостоке девушка украла косметики на 4 тысячи рублей

14 февраля 2013, 04:49
Сюжет
Происшествие
Воровку вычислили быстро

ВЛАДИВОСТОК. 14 февраля. ВОСТОК – МЕДИА - В полицию обратились сотрудники крупного магазина парфюмерии и косметики, расположенного на проспекте Красного знамени и сообщили о краже продукции на сумму 4000 рублей.

Полицейские, просмотрев запись видеонаблюдения и опросив сотрудников магазина, установили личность подозреваемой.

По подозрению в совершении магазинной кражи сыщики уголовного розыска задержали 25-летнюю жительницу краевого центра.

Молодая особа уже неоднократно попадала в поле зрения полицейских. В прошлом году она привлекалась к ответственности за совершение кражи.

Вскоре охотнице за чужим добром предстоит ответить за содеянное. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Минимальная санкция статьи – штраф до 80 тысяч рублей, максимальная - лишение свободы на срок до двух лет.

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
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