Анонсы и памятные даты 27 февраля от РИА "Восток-Медиа"

Posted 26 февраля 2013, 20:57
Published 26 февраля 2013, 20:57
Modified 17 сентября 2022, 12:02
Updated 17 сентября 2022, 12:02
ВЛАДИВОСТОК. 27 февраля состоится очередное заседание законодательного собрания Приморского края. В ходе февральской сессии депутаты рассмотрят более 30 вопросов. Краевые законодатели примут обращение к губернатору Приморского края Владимиру Миклушевскому о включении в госпрограмму "Развитие образования Приморского края на 2013-2017 годы создание многофункционального центра прикладных квалификаций судостроительной отрасли на базе Дальневосточного судостроительного колледжа.
В плане работы законодателей - внесение изменений в краевые законы "О Контрольно-счетной палате Приморского края", "О государственной социальной помощи в Приморском крае", "О физической культуре и спорте в Приморском крае", "О порядке перемещения задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств в Приморском крае" и др. Всего - 30 вопросов. Начало в 10.00 в зале заседаний на 8-м этаже (ул.Светланская,22).
ВЛАДИВОСТОК. 27 февраля в 14.00 в зале заседаний (ул. Суханова, 3, 3 этаж) состоится заседание комитета по социальной политике и делам ветеранов думы города Владивостока.
ВЛАДИВОСТОК. 27 февраля в региональном техническом колледже (ул.Новожилова, 3) состоится краевой конкурс профессионального мастерства среди учащихся учреждений начального и среднего профессионального образования по профессии "Сварщик". Закрытие и награждение победителей – в 14.30.
ВЛАДИВОСТОК. 27 февраля в 16.00 состоится торжественное закрытие выставки «Акварели Великой княгини Ольги Александровны Романовой» в Краевом Государственном музее имени В.К. Арсеньева. Вход на торжественное закрытие выставки осуществляется по пригласительным билетам. На мероприятие приглашены представители Владивостокской епархии, администрации города Владивостока и Приморского края.
ВЛАДИВОСТОК. 27 февраля в 11.30 в библиотеке № 10 (ул. Верхнепортовая, 76) состоится мероприятие «Я в этот мир пришла, чтоб видеть море…». Посвящено оно 105-летию со дня рождения первой в мире женщины-капитана дальнего плавания Анны Щетининой.
ВЛАДИВОСТОК. 27 февраля в 14.00 в библиотеке № 15 (ул. Волкова, 11) пройдет час русского языка «Слово как птица, слово – не имеет границ». Мероприятие предназначено для детей школы - сада № 3 для слабовидящих детей.
ВЛАДИВОСТОК. 27 февраля в 14.30 в средней образовательной школе №13 города Владивостока (ул. Набережная, 1) пройдет форум муниципальных общеобразовательных учреждений Владивостока по агитации и пропаганде здорового образа жизни «Живи здорòво!». В программе мероприятия - показ социальных видеороликов о пропаганде здорового образа жизни.
ВЛАДИВОСТОК. 27 февраля презентация «Мегаземлетрясение в Тохоку в Японии 11 марта 2011 года: что было, что есть, что будет…» пройдет во Владивостоке. Мероприятие начнется в 11.50 в читальном зале естественных наук (ул. Алеутская, 65 б, 3 этаж, ауд. 303). С презентацией выступит Николай Шестаков – кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой геодезии, землеустройства и кадастра Инженерной школы. На мероприятие приглашаются студенты, аспиранты, магистранты и все, кому интересна эта тема.
ВЛАДИВОСТОК. 27 февраля в ДВФУ пройдет большая презентация англоязычного образовательного проекта «Весенние мастер-классы 2013: Imagine. Believe. Go!». Организаторы проекта — некоммерческое партнерство «Модель ООН на Дальнем Востоке». Начало в 18.00 по адресу: ул. Октябрьская, 27, ауд. 435.
ХАБАРОВСК. 27 февраля пройдет заседание комитета по ценам и тарифам правительства Хабаровского края. Место и время проведения: Хабаровск, ул. Фрунзе, 70. Начало в 10.00.
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 27 февраля в краевом центре состоится традиционный рок-фестиваль «Живая волна». Конкурс проводится в два тура. Первый, отборочный этап, пройдет 27 февраля в 13.00 в ДК «Пограничник». По итогам отборочного тура жюри выберут лучшие группы.
Финал рок-фестиваля «Живая волна» состоится 28 февраля в 19.00. Команды, прошедшие отборочный тур, выступят уже для широкой публики. Как сообщили в отделе по делам молодежи, ежегодно в гала-концерте принимают участие не менее 10 команд.
ЮЖНО-САХАЛИНСК. 27 февраля в 10.00 в комнате переговоров областного правительства начнется заседание межведомственного совета по вопросам развития торговой деятельности и реализации законодательства РФ в сфере торговли.
ВЛАДИВОСТОК. 27 февраля. ВОСТОК-МЕДИА – 27 февраля - международный День белого медведя.
Основной целью проведения Дня является распространение информации о полярных медведях и привлечение внимания общества к необходимости их охраны. Также говорится о необходимости решать проблему таяния полярных льдов — основную причину угрозы исчезновения популяций полярных медведей. Еще одной причиной, угрожающей жизни белых медведей, является разработка нефтяных месторождений с последующим загрязнением окружающей среды.
27 февраля по народному календарю – Кирилл-Весноукзчик. По погоде в этот день судили о том, какая будет весна.
27 февраля 1894 года пароход "Силач" провёл в бухту Золотой Рог пароход "Байкал". В ту пору вторым помощником на "Силаче" ходил будущий руководитель восстания на Черноморском флоте Пётр Петрович Шмидт. Это был первый опыт работы ледокола во Владивостоке. И пароход "Байкал" благополучно миновал расстояние от открытого моря до пристани Добровольного флота.
27 февраля 1894 года во Владивостоке открылось отделение государственного банка. Банк производил следующие операции: обмен ветхих кредитных билетов на новые, далее размен крупных на мелкие и обратно, а также размен кредитных билетов на серебро. В отделении госбанка осуществляли приём сумм из казначейства, общественных учреждений, от должностных и частных лиц. Здесь же принимали суммы на текущий счёт, на хранение - ценные бумаги и документы.
27 февраля 1924 года с крыши железнодорожного вокзала решили убрать двуглавого орла - символ устаревшей царской власти. Но он был так сильно прикреплён к крыше, что снять его оказалось невозможным. Пришлось спилить только головы. Позже символ всё-таки сняли.
27 февраля 1934 года начались первые воздушные перевозки пассажиров, почты и грузов из Магадана в Балаганное. За два месяца до этого у причала морского порта Нагаево отшвартовался пароход «Уэлен», на палубе которого стояли укрытые брезентом отечественные самолеты П-5 и С-1. Этим же пароходом прибыл летный и технический состав. 5 января 1935 года летчик Д. Тарасов и штурман М. Меньшиков опробовали один из самолетов в воздухе, произвели первую ледовую разведку. Так начиналась магаданская авиация.
1557 - первое русское посольство открывается в Лондоне.
1687 - правитель Японии Цунаеши запретил своим подданным есть рыбу, устриц и птицу.
1882 - в России впервые разрешено частным лицам пользоваться телефонами.
1942 - началось двухдневное морское сражение в Яванском море между японской (4 крейсера, 14 эсминцев) и союзнической (5 крейсеров, 10 эсминцев) эскадрами. Японцы потопили 2 крейсера и 3 эсминца противника, не потеряв ни одного своего корабля.
1990 – постановлением президиума ВС СССР учрежден пост президента СССР.
Именинники: Георгий, Исаакий, Кирилл, Константин, Михаил, Рафаил, Федор.