Анонсы и памятные даты 27 февраля от РИА "Восток-Медиа"

27 февраля 1894 года пароход "Силач" провёл в бухту Золотой Рог пароход "Байкал". В ту пору вторым помощником на "Силаче" ходил будущий руководитель восстания на Черноморском флоте Пётр Петрович Шмидт. Это был первый опыт работы ледокола во Владивостоке. И пароход "Байкал" благополучно миновал расстояние от открытого моря до пристани Добровольного флота.

27 февраля 1894 года во Владивостоке открылось отделение государственного банка. Банк производил следующие операции: обмен ветхих кредитных билетов на новые, далее размен крупных на мелкие и обратно, а также размен кредитных билетов на серебро. В отделении госбанка осуществляли приём сумм из казначейства, общественных учреждений, от должностных и частных лиц. Здесь же принимали суммы на текущий счёт, на хранение - ценные бумаги и документы.

27 февраля 1924 года с крыши железнодорожного вокзала решили убрать двуглавого орла - символ устаревшей царской власти. Но он был так сильно прикреплён к крыше, что снять его оказалось невозможным. Пришлось спилить только головы. Позже символ всё-таки сняли.

27 февраля 1934 года начались первые воздушные перевозки пассажиров, почты и грузов из Магадана в Балаганное. За два месяца до этого у причала морского порта Нагаево отшвартовался пароход «Уэлен», на палубе которого стояли укрытые брезентом отечественные самолеты П-5 и С-1. Этим же пароходом прибыл летный и технический состав. 5 января 1935 года летчик Д. Тарасов и штурман М. Меньшиков опробовали один из самолетов в воздухе, произвели первую ледовую разведку. Так начиналась магаданская авиация.