Спасатели на Сахалине отрабатывают навыки воздушно-десантной подготовки

В понедельник, 25 февраля, в Южно-Сахалинск из Хабаровска прибыл вертолёт Ми-8 Дальневосточного авиационно-спасательного центра МЧС России. Его главная задача - дежурство в Сахалинской области для обеспечения безопасности рыбаков и проведение спасательных работ в случаях отрыва льда с рыбаками-любителями.