Спасатели на Сахалине отрабатывают навыки воздушно-десантной подготовки

Posted 27 февраля 2013, 05:57
Published 27 февраля 2013, 05:57
Modified 17 сентября 2022, 13:16
Updated 17 сентября 2022, 13:16
ЮЖНО-САХАЛИНСК. 27 февраля. ВОСТОК-МЕДИА - Спасатели поисково-спасательного отряда им. В. Полякова отрабатывают навыки работы со спусковым устройством, спуска-подъема с вертолета. Особое внимание в ходе тренировок уделяется точности приземления. Руководство тренировкой осуществляют опытные инструкторы парашютно-десантной службы Дальневосточного авиационно-спасательного центра МЧС России.
В понедельник, 25 февраля, в Южно-Сахалинск из Хабаровска прибыл вертолёт Ми-8 Дальневосточного авиационно-спасательного центра МЧС России. Его главная задача - дежурство в Сахалинской области для обеспечения безопасности рыбаков и проведение спасательных работ в случаях отрыва льда с рыбаками-любителями.
Островным спасателям часто приходится применять навыки десантной подготовки на практике. Помимо «традиционного» спасения рыбаков-любителей, сотрудники отряда принимают участие в спасении людей на морской акватории, тушении природных пожаров, поиске заблудившихся грибников в тайге и других спасательных работах.
Учебно-тренировочные занятия спасателей продлятся три дня, затем экипаж вертолета приступит к дежурству по обеспечению безопасности людей на льду, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Сахалинской области.