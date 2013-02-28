Камчатский сноубордист выиграл "бронзу" на олимпийской трассе в Сочи

Posted 28 февраля 2013, 00:29
Published 28 февраля 2013, 00:29
Modified 17 сентября 2022, 13:16
Updated 17 сентября 2022, 13:16
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 28 февраля. ВОСТОК-МЕДИА - Камчатский сноубордист Дмитрий Базанов успешно опробовал олимпийские трассы в Сочи. На чемпионате России по сноуборду, проходившем на склонах горнолыжного центра «Роза Хутор» он занял третье и четвертое места в параллельных дисциплинах, сообщает сайт Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России.
26 февраля в слаломе-гиганте Дмитрий завоевал бронзовую медаль, а вчера стал четвертым в слаломе, уступив в полуфинале будущему победителю. Впрочем, в обеих дисциплинах молодого камчатского сноубордиста опередили только его старшие товарищи по сборной России, и выступление Базанова на чемпионате страны можно считать успешным.