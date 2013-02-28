Камчатский сноубордист выиграл "бронзу" на олимпийской трассе в Сочи

26 февраля в слаломе-гиганте Дмитрий завоевал бронзовую медаль, а вчера стал четвертым в слаломе, уступив в полуфинале будущему победителю. Впрочем, в обеих дисциплинах молодого камчатского сноубордиста опередили только его старшие товарищи по сборной России, и выступление Базанова на чемпионате страны можно считать успешным.