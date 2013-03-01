С 1 июля коммунальные платежи в Приморье составят 115 процентов к уровню 2012 года

Увеличение отдельных тарифов произойдет только с 1 июля 2013 года и составит не более 115 процентов к уровню 2012 года. Это соответствует рекомендуемому Правительством РФ предельному росту совокупного платежа граждан. В целом за год рост совокупного платежа граждан Приморского края за коммунальные услуги составит 106 процентов.