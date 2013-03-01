С 1 июля коммунальные платежи в Приморье составят 115 процентов к уровню 2012 года

Posted 1 марта 2013, 05:27
Published 1 марта 2013, 05:27
Modified 17 сентября 2022, 13:16
Updated 17 сентября 2022, 13:16
ВЛАДИВОСТОК. 1 марта. ВОСТОК-МЕДИА – Приморский край – один из немногих регионов, где с 1 января 2013 года тарифы на коммунальные услуги не увеличены.
Как сообщили в департаменте по тарифам Приморского края, тарифы и нормативы потребления услуг установлены таким образом, чтобы максимальная плата граждан за коммунальные услуги в целом по краю с 1 января 2013 года, по сравнению с 2012 годом, не изменилась.
Увеличение отдельных тарифов произойдет только с 1 июля 2013 года и составит не более 115 процентов к уровню 2012 года. Это соответствует рекомендуемому Правительством РФ предельному росту совокупного платежа граждан. В целом за год рост совокупного платежа граждан Приморского края за коммунальные услуги составит 106 процентов.
Таким образом, стоимость коммунальных услуг за двухкомнатную квартиру (54 квадратных метра при равномерных платежах за отопление в течение 12 месяцев), в которой проживает три человека, составит в среднем по краю в первом полугодии - 5 224,25 рубля в месяц и во втором – 5847,21 рубля.
Приморцы с невысокими доходами могут воспользоваться субсидией на оплату коммунальных услуг. На эти цели в бюджете края предусмотрено более 8 миллиардов рублей на предоставление социальной поддержки.
Специалисты департамента постоянно проводят мониторинг ситуации по коммунальным платежам и тарифам. В случае выявления нарушений принимаются меры по их оперативному устранению.
Фото: www.vremyan.ru