Специалисты рассказали, как спасти приморских детей от рук негодяев

Обеспокоенность поколением детей, которые вырастают практически без участия родителей, выразила психолог Ирина Пономарева. В тяжелые для страны 90-е годы родители вынуждены были работать на износ, чтобы кормить детей и оставаться «на плаву». Дети, родившиеся в это время, зачастую не знают элементарных правил безопасности. Институт семьи, по мнению психолога, необходимо укреплять и возрождать вековые семейные ценности, воспитывая, в первую очередь, самих родителей.