Специалисты рассказали, как спасти приморских детей от рук негодяев

Posted 1 марта 2013, 03:25
Published 1 марта 2013, 03:25
Modified 17 сентября 2022, 13:16
Updated 17 сентября 2022, 13:16
ВЛАДИВОСТОК. 1 марта. ВОСТОК – МЕДИА - Во Владивостоке состоялась пресс-конференция на тему «Как уберечь наших детей от случайного насилия?».
На вопросы представителей СМИ отвечали уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Анна Личковаха, старший помощник руководителя следственного управления СК России по Приморскому краю Аврора Римская, и. о. начальника подразделения по делам несовершеннолетних УВД Приморского края, подполковник милиции Наталья Левченко, а так же педагог-психолог Ирина Пономарева.
По мнению Авроры Римской, назрела острая необходимость выделить деньги на камеры видеонаблюдения на территории школ и прилегающих дорогах. Предупреждающие знаки о видеонаблюдении, которые будут установлены по периметру учебных заведений, помогут на психологическом уровне отпугнуть злоумышленника.
Обеспокоенность поколением детей, которые вырастают практически без участия родителей, выразила психолог Ирина Пономарева. В тяжелые для страны 90-е годы родители вынуждены были работать на износ, чтобы кормить детей и оставаться «на плаву». Дети, родившиеся в это время, зачастую не знают элементарных правил безопасности. Институт семьи, по мнению психолога, необходимо укреплять и возрождать вековые семейные ценности, воспитывая, в первую очередь, самих родителей.
Отвечая на вопрос корреспондента РИА «Восток – Медиа» о группе инициативных молодых людей, борющихся с педофилией жестокими способами, прелюдно унижающих предполагаемых преступников со съемкой на камеру и выкладыванием видео в социальные сети, Аврора Римская выразила неприятие их методов, назвав это «самосудом».
«Любая инициатива по народной борьбе со злоумышленниками должна вестись в рамках правового поля» - отметила Римская. «Насилие рождает насилие, преступление рождает преступление» - резюмировали участники пресс-конференции.
Так же журналисты поинтересовались, как вел себя подозреваемый в убийстве Насти Луцишиной во время следственного эксперимента. «Ничего необычного в его поведении не было, - ответила Аврора Римская, - он был абсолютно спокоен, показывая, как убивал девочку».