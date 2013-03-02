У жителя Камчатки нашли в сарае 19 туш

Posted 2 марта 2013, 06:07
Published 2 марта 2013, 06:07
Modified 17 сентября 2022, 13:16
Updated 17 сентября 2022, 13:16
ВЛАДИВОСТОК. 2 марта. ВОСТОК-МЕДИА – В Камчатском крае решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту незаконной охоты.
Как сообщила пресс-служба регионального управления МВД, сотрудники отдела полиции на территории Корякии получили информацию о том, что в окрестностях села Аянка ведется браконьерский промысел северных оленей, и выехали на место.
Оперативная группа в ходе проверки сарая одного из местных жителей обнаружила 19 туш оленей. Хозяин убоины заявил, что приобрел мясо у неизвестных людей. Полицейские установили еще трех местных жителей, причастных к незаконному отстрелу животных.
Полиция проводит проверку.
Фото: pda.agban.ru