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Posted 2 марта 2013, 06:07

Published 2 марта 2013, 06:07

Modified 17 сентября 2022, 13:16

Updated 17 сентября 2022, 13:16

У жителя Камчатки нашли в сарае 19 туш

2 марта 2013, 06:07
Сюжет
Происшествие
Сотрудники полиции отреагировали на сигнал о незаконном отстреле северных оленей

ВЛАДИВОСТОК. 2 марта. ВОСТОК-МЕДИА – В Камчатском крае решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту незаконной охоты.

Как сообщила пресс-служба регионального управления МВД, сотрудники отдела полиции на территории Корякии получили информацию о том, что в окрестностях села Аянка ведется браконьерский промысел северных оленей, и выехали на место.

Оперативная группа в ходе проверки сарая одного из местных жителей обнаружила 19 туш оленей. Хозяин убоины заявил, что приобрел мясо у неизвестных людей. Полицейские установили еще трех местных жителей, причастных к незаконному отстрелу животных.

Полиция проводит проверку.

Фото: pda.agban.ru

#Денис Объедкин#Новости#Камчатский край#Происшествие
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