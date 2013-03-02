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Posted 2 марта 2013, 02:38

Published 2 марта 2013, 02:38

Modified 17 сентября 2022, 13:16

Updated 17 сентября 2022, 13:16

Уссурийская молодежь сильно "оголодала"

2 марта 2013, 02:38
Зря четверо молодых людей позарились на поклажу поварихи – в дамкой сумочке припасов не носят

ВЛАДИВОСТОК. 2 марта. ВОСТОК-МЕДИА - Что называется, по «горячим следам» раскрыли в Уссурийске грабеж сотрудники вневедомственной охраны.

Ночью в полицию с сообщением о грабеже обратилась 26-летняя повар, работающая в одном из кафе-баре города. Она сообщила, что возвращалась домой после смены. В районе улицы Крестьянская на неё напали четверо молодых людей и отобрали дамскую сумку. Ориентировка с приметами подозреваемых незамедлительно была передана наружным нарядам полиции. Сотрудники вневедомственной охраны по «горячим следам» задержали подозреваемых.

В отделе полиции выяснилось, что задержанные – жители Уссурийска, старшему из которых 21 год, младшему – 15, двум другим – по 16 лет. Ранее никто из четверки «оголодавших» в поле зрения полицейских не попадал. Задержанные признались в содеянном и рассказали полицейским, что похищенную сумку выбросили. Впоследствии ее обнаружели в указанном месте.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Согласно действующему законодательству, наказанием за открытое хищение чужого имущества может стать лишение свободы на срок до семи лет, сообщает пресс-секретарь УВО УМВД России по Приморскому краю Нина Мамрак.

#Денис Объедкин#Новости
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