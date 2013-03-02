Уссурийская молодежь сильно "оголодала"

Ночью в полицию с сообщением о грабеже обратилась 26-летняя повар, работающая в одном из кафе-баре города. Она сообщила, что возвращалась домой после смены. В районе улицы Крестьянская на неё напали четверо молодых людей и отобрали дамскую сумку. Ориентировка с приметами подозреваемых незамедлительно была передана наружным нарядам полиции. Сотрудники вневедомственной охраны по «горячим следам» задержали подозреваемых.