На Розничной во Владивостоке ликвидировали пожар

Posted 3 марта 2013, 10:05
Published 3 марта 2013, 10:05
Modified 17 сентября 2022, 13:16
Updated 17 сентября 2022, 13:16
ВЛАДИВОСТОК. 3 марта. ВОСТОК-МЕДИА - Главное управление МЧС России по Приморскому краю вновь напоминает о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности, не злоупотреблять алкоголем и курить только в специально отведенных местах.
Сегодня в 10.47 на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании в частном жилом доме на улице Розничной во Владивостоке. Уже через 6 минут на место прибыли пожарные расчеты.
В 11.36 огонь был локализован, а в 12.01 ликвидировано открытое горение. Общая площадь составила 60 кв. метров.
В тушении участвовали 20 сотрудников МЧС.
По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
Фото: mc-news.ru