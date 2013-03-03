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Posted 3 марта 2013, 10:05

Published 3 марта 2013, 10:05

Modified 17 сентября 2022, 13:16

Updated 17 сентября 2022, 13:16

На Розничной во Владивостоке ликвидировали пожар

3 марта 2013, 10:05
Сюжет
Происшествие
Пожарные прибыли к горящему дому через 6 минут после вызова

ВЛАДИВОСТОК. 3 марта. ВОСТОК-МЕДИА - Главное управление МЧС России по Приморскому краю вновь напоминает о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности, не злоупотреблять алкоголем и курить только в специально отведенных местах.

Сегодня в 10.47 на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании в частном жилом доме на улице Розничной во Владивостоке. Уже через 6 минут на место прибыли пожарные расчеты.

В 11.36 огонь был локализован, а в 12.01 ликвидировано открытое горение. Общая площадь составила 60 кв. метров.

В тушении участвовали 20 сотрудников МЧС.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Фото: mc-news.ru

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
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