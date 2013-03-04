14-летний подросток без видимых причин застрелился в Палане

Видимых причин для самоубийства у подростка не было. Мальчик был не конфликтным и воспитывался в благополучной семье. В связи с этим, у следователей возник вопрос, что побудило его застрелиться. Возбуждено уголовное по статье 110 УК РФ (доведение до самоубийства).