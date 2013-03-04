14-летний подросток без видимых причин застрелился в Палане

Posted 4 марта 2013, 02:46
Published 4 марта 2013, 02:46
Modified 17 сентября 2022, 13:16
Updated 17 сентября 2022, 13:16
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 4 марта. ВОСТОК-МЕДИА - 1 марта в одной из квартир поселка Палана было обнаружено тело 14-летнего подростка с огнестрельным ранением в области головы. Мальчик застрелился из оружия своего отца. Его тело обнаружили родители. Они вернулись из Петропавловска-Камчатского, куда уезжали на несколько дней по делам.
«Подросток знал, что в сейфе у отца лежит винтовка «Вепрь-308». Желая покончить с собой, он взял оружие и выстрелил себе в голову», - сообщила информационному агентству «Кам 24» официальный представитель краевого Следственного управления краю Елена Матафонова.
Видимых причин для самоубийства у подростка не было. Мальчик был не конфликтным и воспитывался в благополучной семье. В связи с этим, у следователей возник вопрос, что побудило его застрелиться. Возбуждено уголовное по статье 110 УК РФ (доведение до самоубийства).