Минимальная ставка по ипотечным кредитам в Сбербанке опустилась до 12 %

Напомним также, что Сбербанк на Дальнем Востоке расширил перечень объектов жилищного кредитования. Так, с помощью кредитов Сбербанка можно приобрести не только обособленный объект недвижимости (квартиру, дом, дачу, землю), но и долю в квартире или доме, а также машиноместо в паркингах и гаражах.