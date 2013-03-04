Минимальная ставка по ипотечным кредитам в Сбербанке опустилась до 12 %

Posted 4 марта 2013, 01:16
Published 4 марта 2013, 01:16
Modified 17 сентября 2022, 13:16
Updated 17 сентября 2022, 13:16
ХАБАРОВСК. 4 марта. ВОСТОК-МЕДИА - Ставки по ипотечным кредитам Сбербанк России снизил с 1 марта 2013 года. Снижение составляет 1 процент годовых от действующих ранее процентных ставок. Так, при первоначальном взносе от 15 процентов стоимости жилья, банк предложит жилищный кредит в диапазоне от 12 до 14 % годовых в рублях на срок до 30 лет.
Участники зарплатных проектов Сбербанка могут получить кредит под 12 % годовых. Для заемщиков, которые не получают зарплату через подразделения Сбербанка, минимальная ставка по кредиту будет равняться 13 %.
Напомним также, что Сбербанк на Дальнем Востоке расширил перечень объектов жилищного кредитования. Так, с помощью кредитов Сбербанка можно приобрести не только обособленный объект недвижимости (квартиру, дом, дачу, землю), но и долю в квартире или доме, а также машиноместо в паркингах и гаражах.
«Ипотечные кредиты Сбербанка России пользуются сегодня особой популярностью у населения», – отмечает директор по развитию, организации продаж и обслуживанию розничного бизнеса Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России» Андрей Жарский. – За прошлый год ипотеку на строительство и покупку недвижимости взяли 12,5 тысяч дальневосточников на общую сумму на 19,3 миллиарда рублей».