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Posted 4 марта 2013, 01:16

Published 4 марта 2013, 01:16

Modified 17 сентября 2022, 13:16

Updated 17 сентября 2022, 13:16

Минимальная ставка по ипотечным кредитам в Сбербанке опустилась до 12 %

4 марта 2013, 01:16
Сбербанк России снижает ставки по основным программам ипотечного кредитования и запускает новую акцию

ХАБАРОВСК. 4 марта. ВОСТОК-МЕДИА - Ставки по ипотечным кредитам Сбербанк России снизил с 1 марта 2013 года. Снижение составляет 1 процент годовых от действующих ранее процентных ставок. Так, при первоначальном взносе от 15 процентов стоимости жилья, банк предложит жилищный кредит в диапазоне от 12 до 14 % годовых в рублях на срок до 30 лет.

Участники зарплатных проектов Сбербанка могут получить кредит под 12 % годовых. Для заемщиков, которые не получают зарплату через подразделения Сбербанка, минимальная ставка по кредиту будет равняться 13 %.

Напомним также, что Сбербанк на Дальнем Востоке расширил перечень объектов жилищного кредитования. Так, с помощью кредитов Сбербанка можно приобрести не только обособленный объект недвижимости (квартиру, дом, дачу, землю), но и долю в квартире или доме, а также машиноместо в паркингах и гаражах.

«Ипотечные кредиты Сбербанка России пользуются сегодня особой популярностью у населения», – отмечает директор по развитию, организации продаж и обслуживанию розничного бизнеса Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России» Андрей Жарский. – За прошлый год ипотеку на строительство и покупку недвижимости взяли 12,5 тысяч дальневосточников на общую сумму на 19,3 миллиарда рублей».

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Дальний Восток
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