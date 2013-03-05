Почему в Приморье такие большие цифры в платежках за воду?

Posted 5 марта 2013, 00:54
Published 5 марта 2013, 00:54
Modified 14 декабря 2023, 16:06
Updated 14 декабря 2023, 16:06
ВЛАДИВОСТОК. 5 марта. ВОСТОК-МЕДИА. - Неля Кенжебаева - Начальник отдела по работе с населением КГУП «Приморский водоканал» Яна Загудаева на прошедшем семинаре разъяснила горожанам, как рассчитывать размер платы за коммунальные услуги водоснабжения и водоотведения на общедомовые нужды.
В Приморском крае новые правила оплаты потребления воды на ОДН вступили в действие с 1 сентября 2012 года. В связи с этими правилами собственники и наниматели жилищных помещений обязаны платить как за индивидуальное потребленные, так и за общедомовые нужды.
Новая схема оплаты ОДН по воде серьезно ударила по кошельку граждан. И уже в октябре собственники и наниматели жилья с удивлением обнаружили в платежках в разы большие, чем обычно, цифры.
Из чего складывается размер оплаты ОДН?
Расход на ОДН рассчитывается пропорционально площади каждой квартиры в многоквартирном доме. Если в квитанции неверно указан размер квартиры — следует обратиться в ресурсоснабжающую организацию с требованием начислять по реальной площади квартиры.
Методика расчета при оборудовании дома общедомовым прибором учета схожа с методикой расчета по электроэнергии. Квартиры, оборудованные индивидуальными приборами учета, рассчитываются исходя из этих показаний. Собственники обязаны передавать указания ежемесячно, в противном случае расчет ведется исходя из среднемесячных данных. В случае, когда данные не передают четвертый месяц, расчет будет вестись по нормативам.
В домах, не оборудованных устройствами, расчет ведется также по нормативам.
На высокий размер ОДН влияет несколько факторов:
* ОДН растет из-за течи и аварийного состояния труб.
Управляющая организация несет ответственность перед собственниками помещений в многоквартирном доме за оказание всех услуг и (или) выполнение работ. Если вы докажете в надзорных органах, что перерасход воды происходит из-за течи в подвале и по вине УК, то перерасчет за ОДН будет сделан за счет Управляющей компании. Кроме того, управляющая компания может быть привлечена к административной ответственности за нарушение правил содержания общего имущества.
ОДН растет из-за «резиновых квартир». Когда в квартире прописан один человек, а фактически проживают несколько - особенно часто встречается в гостинках. Часто такие квартиры сдаются в аренду семьям из трех и более человек или группе студентов. Естественно, тратят они воды в несколько раз больше, чем предусмотрено нормативом на одного жителя. А владельцы жилья не спешат поставить в квартиру водомер - платить по нормативу получается дешевле. Вот эта разница между реальным потреблением и нормой (7,78 кубометра на человека) уходит в ОДН, а затем распределяется между всеми собственниками.
Часто управляющие компании Владивостока ссылаются на то, что не могут заставить платить тех жителей, которые проживают в доме, но не прописаны. На самом деле это не так. Управляющая организация просто расписывается в своей беспомощности, показывает свою безграмотность и не желание работать на благо собственников.
Горячая вода на общедомовые нужды?
До введения ОДН норматив по горячей воде был единым, и даже больше, чем сейчас, — 3,5 кубометра. Сейчас его разделили на индивидуальное потребление и ОДН. Каким образом тратится горячая вода на общедомовые нужды? Например, сброс воды в стояке, когда в многоквартирном доме ремонтируют батареи, опрессовка системы отопления после ремонта, технологический пролив системы при подготовке к отопительному сезону. Или в подвале могут протекать трубы. Живя в частном доме, вопросов по ОДН не возникает.
Напомним, с 1 сентября 2012 года вступили в силу новые нормативы потребления коммунальных услуг по водоснабжению, водоотведению и электроснабжению. Вступление в силу новых нормативов за отопление правительство области перенесло на июль 2013 года, чтобы избежать резкого подъема платы. Таким образом, владивостокцы, не установившие индивидуальные и общедомовые приборы учета, с 1 июля 2013 года ощутят не только увеличение тарифов, но и новые нормативы, которые изначально заложены выше, чем потребляется по факту.
Телефон приемной водоканала: 245-33-77, телефон отдела по работе с населением: 249-30-78.
Фото: www.tv2.tomsk.ru