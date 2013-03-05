Почему в Приморье такие большие цифры в платежках за воду?

ОДН растет из-за «резиновых квартир». Когда в квартире прописан один человек, а фактически проживают несколько - особенно часто встречается в гостинках. Часто такие квартиры сдаются в аренду семьям из трех и более человек или группе студентов. Естественно, тратят они воды в несколько раз больше, чем предусмотрено нормативом на одного жителя. А владельцы жилья не спешат поставить в квартиру водомер - платить по нормативу получается дешевле. Вот эта разница между реальным потреблением и нормой (7,78 кубометра на человека) уходит в ОДН, а затем распределяется между всеми собственниками.