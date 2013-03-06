Амурские альпинисты покорили "сосульку"

Этот необычный вид спорта ещё не очень популярен у амурчан, поэтому половина участников покоряли искусственно созданный замёрзший водопад впервые. Снаряжение ледолазов схоже с альпинистским: ботинки, на которые цепляются так называемые «кошки» – металлические приспособления с зубьями; обязательна каска и, конечно, страховка. Отличие – в инструментах.