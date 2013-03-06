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Posted 6 марта 2013, 01:54

Published 6 марта 2013, 01:54

Modified 17 сентября 2022, 13:14

Updated 17 сентября 2022, 13:14

Амурские альпинисты покорили "сосульку"

6 марта 2013, 01:54
Сюжет
Спорт
Соревнования по ледолазанию прошли в Благовещенске впервые

БЛАГОВЕЩЕНСК. 6 марта. ВОСТОК-МЕДИА — В Благовещенске впервые прошёл открытый чемпионат города по ледолазанию. В соревнованиях мог принять участие любой желающий, однако за право быть лучшим поборолись только 10 смельчаков.

Специально для этого состязания на территории амурского поисково-спасательного отряда возвели необычное сооружение. Так называемая «сосулька» представляет собой деревянный каркас, на который долго намораживали лёд. По правилам высота должна достигать 7 метров.

«Ледолазание – это часть того, что присутствует в альпинизме, – когда человек идёт на гору, есть ледовые маршруты», – пояснил спасатель Амурского Центра гражданской защиты и пожарной безопасности Максим Ушаков.

Этот необычный вид спорта ещё не очень популярен у амурчан, поэтому половина участников покоряли искусственно созданный замёрзший водопад впервые. Снаряжение ледолазов схоже с альпинистским: ботинки, на которые цепляются так называемые «кошки» – металлические приспособления с зубьями; обязательна каска и, конечно, страховка. Отличие – в инструментах.

Самым быстрым и ловким оказался сотрудник Дальневосточного поисково-спасательного отряда Антон Ковальчук. Второе место завоевал Максим Ушаков из Амурского Центра гражданской защиты и пожарной безопасности. «Бронза» досталась представителю военного училища Василию Ильинскому. Такие соревнования решено сделать регулярными.

#Денис Объедкин#Новости#Спорт#Амурская область
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