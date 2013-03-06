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Posted 6 марта 2013, 08:43

Published 6 марта 2013, 08:43

Modified 17 сентября 2022, 13:14

Updated 17 сентября 2022, 13:14

Анонс выпуска газеты "Аргументы недели-Приморье" от 7 марта 2013

6 марта 2013, 08:43
Читайте в свежем номере издания

ВЛАДИВОСТОК. 6 марта. ВОСТОК-МЕДИА – Как известно, в этом году тихоокеанская столица России должна будет выбрать очередного градоначальника. О том, что следующим главой Владивостока может стать женщина, и кто именно – читайте на 16 странице еженедельника.

Китай закрывают! Почему и надолго ли – об этом сообщается на 14 странице.

Во Владивостоке 700 километров дорог и отнюдь не все из них пребывают в приемлемом состоянии. Где и что будет ремонтироваться в 2013 году, рассказывается в материале «Новые мосты, дороги и развязки во Владивостоке, возможно, появятся», размещённом на 17 странице.

Но центральной темой номера, конечно, стал приближающийся праздник – Международный женский день 8 Марта. Как готовится к нему приморцы, какие подарки выбирают любимым и дорогим дамам, что знаменательного произойдёт во Владивостоке – читайте на страницах свежего номера.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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