Анонс выпуска газеты "Аргументы недели-Приморье" от 7 марта 2013

Posted 6 марта 2013, 08:43
Published 6 марта 2013, 08:43
Modified 17 сентября 2022, 13:14
Updated 17 сентября 2022, 13:14
ВЛАДИВОСТОК. 6 марта. ВОСТОК-МЕДИА – Как известно, в этом году тихоокеанская столица России должна будет выбрать очередного градоначальника. О том, что следующим главой Владивостока может стать женщина, и кто именно – читайте на 16 странице еженедельника.
Китай закрывают! Почему и надолго ли – об этом сообщается на 14 странице.
Во Владивостоке 700 километров дорог и отнюдь не все из них пребывают в приемлемом состоянии. Где и что будет ремонтироваться в 2013 году, рассказывается в материале «Новые мосты, дороги и развязки во Владивостоке, возможно, появятся», размещённом на 17 странице.
Но центральной темой номера, конечно, стал приближающийся праздник – Международный женский день 8 Марта. Как готовится к нему приморцы, какие подарки выбирают любимым и дорогим дамам, что знаменательного произойдёт во Владивостоке – читайте на страницах свежего номера.