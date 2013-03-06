Анонс выпуска газеты "Аргументы недели-Приморье" от 7 марта 2013

Во Владивостоке 700 километров дорог и отнюдь не все из них пребывают в приемлемом состоянии. Где и что будет ремонтироваться в 2013 году, рассказывается в материале «Новые мосты, дороги и развязки во Владивостоке, возможно, появятся», размещённом на 17 странице.