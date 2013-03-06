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Posted 5 марта 2013, 21:07

Published 5 марта 2013, 21:07

Modified 14 декабря 2023, 16:08

Updated 14 декабря 2023, 16:08

В месте падения метеорита замечены новые аномалии (видео)

5 марта 2013, 21:07
Жители Урала ломают голову над природой странных снежных фигур на озерном льду

ХАБАРОВСК. 6 марта. ВОСТОК-МЕДИА - Жители Челябинской области, где недавно упал космический объект, столкнулись с новой аномалией. Как сообщает Пятый канал, всего за одну ночь озеро Синеглазово покрылось тысячами маленьких сугробов причудливой формы. По виду они больше напоминают шапки или даже кондитерские изделия.

Так и говорят – «снежные рулеты». В диаметре не больше 30 сантиметров, загнуты с двух сторон. Они хаотично разбросаны по льду и рушатся от малейшего прикосновения.

Пока над феноменом ломают головы даже метеорологи. Говорят, за свою практику ничего подобного не видели. И не исключают, что такое природное явление вызвано недавним падением метеорита.

Впрочем, есть и другая версия. Несколько лет назад похожие сугробы выросли в США. И тоже на льду озера. Там рулеты из выпавшего снега скатал несильный ветер.

Ранее озеро Синеглазово по части аномалий отмечалось только в новостях об экологических происшествиях. В июле 2011 оно едва не превратилось в нефтяное болото после порыва на трубопроводе.

Фото с сайта haber.mynet.com

Видео – Пятый канал

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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