В российских регионах детей-инвалидов держат в семьях ради пособия

Выяснилось, что сироты у нас в стране живут, прямо скажем, не лучше, чем в Америке, пишет ytro.ru. Например, начальник отдела организации исполнения судебных решений Федеральной службы судебных приставов Олеся Брыксина сообщила, что только в 2012 г. было вынесено 21 тыс. 362 судебных решения с требованием к властям обеспечить выпускаемых из детских домов сирот жилой площадью. Однако вынесение судебного решения вовсе не гарантирует обеспечение сироты жильем – по словам Брыскиной, в прошлом году 15 тыс. судебных решений не было исполнено. Есть сироты, решение по которым суды выносят по три раза. И все равно без толку: местные власти заявляют, что денег на сирот у них нет. Интересно, что на первом месте по необеспечению сирот жильем находится небедный Краснодарский край.