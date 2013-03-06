В российских регионах детей-инвалидов держат в семьях ради пособия

Posted 6 марта 2013, 06:35
Published 6 марта 2013, 06:35
Modified 17 сентября 2022, 13:14
Updated 17 сентября 2022, 13:14
ВЛАДИВОСТОК. 6 марта. ВОСТОК-МЕДИА - В Общественной палате в среду прошло первое заседание Межкомиссионной рабочей группы по общественному контролю за реализацией семейной политики. На повестке дня была также "ситуация в связи с правонарушениями в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе при их усыновлении, установлении опеки и попечительства".
Выяснилось, что сироты у нас в стране живут, прямо скажем, не лучше, чем в Америке, пишет ytro.ru. Например, начальник отдела организации исполнения судебных решений Федеральной службы судебных приставов Олеся Брыксина сообщила, что только в 2012 г. было вынесено 21 тыс. 362 судебных решения с требованием к властям обеспечить выпускаемых из детских домов сирот жилой площадью. Однако вынесение судебного решения вовсе не гарантирует обеспечение сироты жильем – по словам Брыскиной, в прошлом году 15 тыс. судебных решений не было исполнено. Есть сироты, решение по которым суды выносят по три раза. И все равно без толку: местные власти заявляют, что денег на сирот у них нет. Интересно, что на первом месте по необеспечению сирот жильем находится небедный Краснодарский край.
Участники обсуждения отметили, что, даже если сирота получает положенные ему квадратные метры, часто они тут же переходят в руки "черных риелторов" – дельцы сдают сиротские метры, а сироту выселяют в какой-нибудь курятник, выплачивая ему за это гроши.
Хуже всего в жилищном плане положение у тех сирот, за которыми были закреплены метры родителей-алкоголиков. В этом случае подростка по достижении 18 лет выпихивают обратно к алкашам, а чтобы получить жилье от государства, ему надо доказать в суде, что родительское жилье разменять невозможно. То есть у молодого человека остается один вариант – жить на улице.
"И после этого мы еще не хотим отдавать детей за границу! – говорит директор общественной организации "Благотворительный центр "Соучастие в судьбе" Алексей Головань. – По закону жилье должны давать детям по достижении 18 лет. То есть и в 25 лет дадут – это все равно будет "по достижении". Мы предлагали: давайте ограничим срок, как у военных. Например, шесть месяцев. А нам говорят: нет!"
Головань напомнил, что российская власть одной рукой обещает усыновителям по 100 тыс. рублей, а другой – отменяет льготы для сирот при поступлении в вузы – якобы сироты приходят в вузы неподготовленными. Мы говорим: покажите статистику. Нет статистики. Просто банальная экономия".
По поводу пресловутых ста тысяч председатель "Национального фонда защиты детей от жестокого обращения" Марина Егорова привела такой пример: в регионах детей-инвалидов держат в семьях ради пособия. Неходячий ребенок лежит в кровати, его никто не развивает, никто с ним не разговаривает, у него нет игрушек, к нему относятся как к вещи или, в лучшем случае, как к собаке.
Сейчас, когда Путин заявил об увеличении выплат, количество усыновленных детей-"собак" может резко возрасти. Уже сегодня только 20% сирот живут в детских домах, остальные – в семьях. Недавно вице-премьер Ольга Голодец дала разнарядку на места – повысить уровень пристроенных сирот до 90%. Многие регионы кинулись выполнять спущенный сверху план. В Пермской и Пензенской областях уже добились 90% и теперь стремятся перевыполнить план, удивить страну стахановскими показателями: "Идет бездумная передача детей в семьи".
При этом, заметили в Общественной палате, те самые 20%, которые остались в детских домах, мало пригодны к усыновлению: это либо уже подростки, либо дети с тяжелыми заболеваниями. Кто отважится взять парализованного ребенка к себе в семью? Есть серьезные опасения, что это будут люди, желающие пополнить семейный бюджет на 100 тыс. руб. за счет безмолвной "собаки".
Фото: www.19rus.info