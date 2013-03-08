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Posted 8 марта 2013, 12:24

Published 8 марта 2013, 12:24

Modified 14 декабря 2023, 16:06

Updated 14 декабря 2023, 16:06

Во Владивостоке толпу разогрели "Сплином" под гармошку (фото)

8 марта 2013, 12:24
Холодная погода не помешала праздничному концерту и настроению горожан, вышедших на центральную площадь

ВЛАДИВОСТОК. 8 марта. ВОСТОК-МЕДИА. Светлана Задера – На площади Борцов Революции сегодня был организован концерт, посвященный международному женскому дню.

Несмотря на неожиданный и пробирающий холод, зрителей было много, и выступающих ухудшившаяся погода тоже не испугала. Даже пара, исполнявшая спортивно-бальные танцы в летних костюмах, ассоциативно переносила зрителей в южные страны.

Не только профессиональные певцы и танцоры радовали глаз и ухо: когда настал конкурс для зрителей, Александр Бормотов с гармошкой «зажег» толпу песней группы «Сплин» - «Мое сердце». После выступления Александр немного сообщил о себе корреспонденту РИА «Восток-Медиа»: «Я - из Свердловской области. Зашел на праздник спонтанно и неожиданно».

Елена Редькина, организатор праздника, рассказала РИА «Восток-Медиа»: «К сегодняшнему дню мы старались подбирать репертуар таким образом, чтобы в нем были самые романтичные номера, чтобы они были посвящены главным героиням сегодняшнего дня и отражали нашу массовую любовь к ним. Наши девочки крутят из шариков цветы и дарят их девушкам, присутствующим здесь: судя по реакции, это подняло настроение. Сегодня у нас еще будет раздаривание живых роз, караоке-конкурс и фаер-шоу».

Фото: «Восток-Медиа»

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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