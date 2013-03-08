Во Владивостоке толпу разогрели "Сплином" под гармошку (фото)

Posted 8 марта 2013, 12:24
Published 8 марта 2013, 12:24
Modified 14 декабря 2023, 16:06
Updated 14 декабря 2023, 16:06
ВЛАДИВОСТОК. 8 марта. ВОСТОК-МЕДИА. Светлана Задера – На площади Борцов Революции сегодня был организован концерт, посвященный международному женскому дню.
Несмотря на неожиданный и пробирающий холод, зрителей было много, и выступающих ухудшившаяся погода тоже не испугала. Даже пара, исполнявшая спортивно-бальные танцы в летних костюмах, ассоциативно переносила зрителей в южные страны.
Не только профессиональные певцы и танцоры радовали глаз и ухо: когда настал конкурс для зрителей, Александр Бормотов с гармошкой «зажег» толпу песней группы «Сплин» - «Мое сердце». После выступления Александр немного сообщил о себе корреспонденту РИА «Восток-Медиа»: «Я - из Свердловской области. Зашел на праздник спонтанно и неожиданно».
Елена Редькина, организатор праздника, рассказала РИА «Восток-Медиа»: «К сегодняшнему дню мы старались подбирать репертуар таким образом, чтобы в нем были самые романтичные номера, чтобы они были посвящены главным героиням сегодняшнего дня и отражали нашу массовую любовь к ним. Наши девочки крутят из шариков цветы и дарят их девушкам, присутствующим здесь: судя по реакции, это подняло настроение. Сегодня у нас еще будет раздаривание живых роз, караоке-конкурс и фаер-шоу».
Фото: «Восток-Медиа»