Во Владивостоке толпу разогрели "Сплином" под гармошку (фото)

Елена Редькина, организатор праздника, рассказала РИА «Восток-Медиа»: «К сегодняшнему дню мы старались подбирать репертуар таким образом, чтобы в нем были самые романтичные номера, чтобы они были посвящены главным героиням сегодняшнего дня и отражали нашу массовую любовь к ним. Наши девочки крутят из шариков цветы и дарят их девушкам, присутствующим здесь: судя по реакции, это подняло настроение. Сегодня у нас еще будет раздаривание живых роз, караоке-конкурс и фаер-шоу».