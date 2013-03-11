Поздравил с 8 Марта… топором по голове

Posted 11 марта 2013, 00:09
Published 11 марта 2013, 00:09
Modified 17 сентября 2022, 13:14
Updated 17 сентября 2022, 13:14
ВЛАДИВОСТОК. 11 марта. ВОСТОК-МЕДИА - В Дальнереченске возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении преступления против жизни женщины.
8 марта 2013 года в частном доме на улице Новая в городе Дальнереченске два брата и гражданская жена одного из них распивали спиртные напитки.
После полуночи между 27-летней женщиной и 47-летним братом гражданского мужа возникла ссора, в ходе которой мужчина нанес ей удар обухом топора по голове. От полученного ранения женщина умерла.
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
В настоящее время по ходатайству следователя суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу допрашиваются свидетели, назначены судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается, сообщила РИА «Восток-Медиа» старший помощник руководителя управления Аврора Римская.