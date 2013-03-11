Прошедшие сутки на дорогах Приморья спокойными не назовешь

ВЛАДИВОСТОК. 11 марта. ВОСТОК – МЕДИА - 2 ребенка пострадали в ДТП в Надеждинском районе. На 12 км автодороги п. Новый - Де-Фриз – Седанка водитель а/м «Тойота Ленд Крузер Прадо» не выбрал безопасную скорость в сложных дорожных условиях, потерял контроль над движущимся транспортным средством, совершил касательное столкновение с «Ниссан Вингроуд» и «Тойта Витц». Все автомашины ехали в одном направлении. В результате ДТП телесные повреждения получили 3 пассажира «Прадо»: двое детей 4 и 8 лет (дети были пристегнуты ремнями безопасности) и женщина - пассажир этой автомашины. Водитель «Витца» – женщина 1987 - получила травмы головы.