Прошедшие сутки на дорогах Приморья спокойными не назовешь

Posted 11 марта 2013, 00:08
Published 11 марта 2013, 00:08
Modified 17 сентября 2022, 13:14
Updated 17 сентября 2022, 13:14
ВЛАДИВОСТОК. 11 марта. ВОСТОК – МЕДИА - 2 ребенка пострадали в ДТП в Надеждинском районе. На 12 км автодороги п. Новый - Де-Фриз – Седанка водитель а/м «Тойота Ленд Крузер Прадо» не выбрал безопасную скорость в сложных дорожных условиях, потерял контроль над движущимся транспортным средством, совершил касательное столкновение с «Ниссан Вингроуд» и «Тойта Витц». Все автомашины ехали в одном направлении. В результате ДТП телесные повреждения получили 3 пассажира «Прадо»: двое детей 4 и 8 лет (дети были пристегнуты ремнями безопасности) и женщина - пассажир этой автомашины. Водитель «Витца» – женщина 1987 - получила травмы головы.
В Чугуевском районе в 9-30 утра водитель, двигаясь со стороны Осиновки в сторону поселка Рудная Пристань, не справился с управлением, совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с «Хонда Фит». В результате аварии травмы различной степени тяжести получили водители обеих автомашин и пассажир Хонды.
В Находке в 16-55 водитель Тойота Хайс не справился с управлением, совершил наезд на бетонную стену, после чего оставил место ДТП, однако вскоре был задержан нарядом ДПС. В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили все три участника – водитель и два пассажира автомашины – сообщает пресс-служба ГИБДД по Приморью.