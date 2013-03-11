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Posted 11 марта 2013, 01:09

Published 11 марта 2013, 01:09

Modified 17 сентября 2022, 13:14

Updated 17 сентября 2022, 13:14

В приморской Находке больше всех получают чиновники, военные и финансисты

11 марта 2013, 01:09
Меньше всех – работники культуры и спорта

ВЛАДИВОСТОК. 11 марта. ВОСТОК-МЕДИА – Нынешний март принес приятные новости работникам силовых структур, финансовых учреждений Находки – у них, по оценкам экспертов, одна из самых высоких в городе зарплата.

По данным статистики, с начала года среднемесячная заработная плата работников Находкинского городского округа составила 35 929 рублей, что выше прошлогодней на 6.7%. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, за этот период выросла на 0.7%.

Самыми щедрыми на зарплаты стали организации государственного управления и обеспечения военной безопасности. Их заработная плата в 2,3 раза превысила среднегородскую величину и обеспечивала 9,7 прожиточных минимумов трудоспособного населения.

Не на что жаловаться и работникам финансовой сферы – 60,3 тыс. рублей. Размер их заработной платы обеспечил 7 прожиточных минимумов трудоспособного населения Находки.

Среди высокооплачиваемых (более 45 тыс. рублей) – работники транспортных предприятий и обрабатывающих производств; специалисты в области права, бухгалтерского учета и аудита; консультанты по коммерческим вопросам.

По сравнению с декабрем прошлого года заработная плата в учреждениях образования и здравоохранения увеличилась в 1,5 раза. Почти в 2,3 раза меньше среднегородской величины получают работники культуры и спорта.

Фото: www.pravda-tv.ru

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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