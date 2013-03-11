В приморской Находке больше всех получают чиновники, военные и финансисты

По данным статистики, с начала года среднемесячная заработная плата работников Находкинского городского округа составила 35 929 рублей, что выше прошлогодней на 6.7%. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, за этот период выросла на 0.7%.